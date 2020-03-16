Карантин в Одессе: стали известны подробности ограничений

Заведениям, которые не закрылись, запретили принимать более 10 посетителей одновременно

После введения в Украине карантина из-за коронавируса в Одессе закрылись многие магазины, а те, которые продолжают работать, обязаны принимать не более 10 посетителей одновременно.

Между тем в центре города закрыты многие магазины и заведения общепита.

А в департаменте предоставления административных услуг Одесского горсовета для сотрудников ввели "масочный" режим: до особого распоряжения мэра учреждение будет принимать только тех посетителей, у которых есть медицинские маски или другие средства индивидуальной защиты.

Стоит добавить, что в аптеках города подобные средства защиты уже давно не продаются: все было раскуплено.

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В свою очередь патрульная полиция Одесской области ограничила прием граждан: их будут принимать только по неотложным вопросам, среди которых – выдача эвакуированных автомобилей и возвращение водительских прав на основании решения суда (при условии окончания срока временного разрешения на управление транспортом).

"По всем остальным вопросам просим обращаться в Управление патрульной полиции по адресу улица Академика Королева, 5 или на электронную почту", - говорится в сообщении полиции.

Также сообщается, что после введения карантина одесситы стали реже пользоваться услугами такси. Водители рассказали, что заказов стало меньше, примерно на 25%, сообщает "Думская".

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Одновременно выросла средняя скорость транспорта на улицах – до 25-27 км/ч. Такая скорость характерна для выходного дня.

Стоит добавить, что общественный транспорт в Одессе работает в обычном режиме.

Кроме того, стало известно, что в городе выделили резервные больницы для приема пациентов с коронавирусом – это будут резервные медицинские учреждения.

Об этом на заседании комиссии по техногенной безопасности и противодействию чрезвычайной ситуации рассказала заместитель главы горздрава Надежда Гончаренко.

По ее словам, на карантин и лечение больных будут направлять в больницы №№ 1, 11, 5 или 8.

Кроме того, в мэрии отметили, что в инфекционной больнице установлены аппараты искусственной вентиляции легких, а также в резервных больницах, во всех роддомах и в двух детских больницах. Всего в городе имеется 65 таких аппаратов.

Напомним, что ранее в Министерстве здравоохранения призвали украинцев избегать мест массового скопления людей и по возможности не выходить из дома в связи со вспышкой коронавируса.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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