Карантин в Одессе: в ночных клубах провели многолюдные вечеринки (видео)

В сети появились видео из двух одесских ночных клубов, где прошли вечеринки

В Одессе после объявления о смягчении карантина, в некоторых ночных клубах прошли вечеринки, участники которых откровенно игнорировали ограничения на социальную дистанцию, необходимость ношения личной защиты – масок и перчаток.

Соответствующие видео, сделанные в развлекательных заведениях, появились в социальных сетях.

Так, на выходных принимал посетителей ночной клуб "Ибица", там можно было заказать столик на шесть человек и больше.

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Кроме того, в "Park Residence Odessa" в субботу, 16 мая, прошла полноценная вечеринка с участием десятков людей одновременно.

Как видно на роликах, никто из посетителей обоих клубов не надевал маски, и никто не придерживался социальной дистанции в полтора-два метра.

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Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов предупредил, что нарушителям карантина следует помнить, что количество зараженных коронавирусом и летальных случаев продолжает расти.

Согласно последним данным, в Украине подтверждено 18 616 случаев заражения коронавирусом, умерли 535 человек, выздоровели 5276 человек.

Как ожидается, сегодня Минздрав подпишет приказ о тестировании на антитела к COVID-19.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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