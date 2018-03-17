Карнавал, выставка машин и "Лига смеха": в Одессе с размахом отметят День смеха

Одесса готовится отпраздновать День смеха. Юморине в этом году стукнет 45, так что начало апреля обещает быть очень насыщенным и ярким.

В этом году Юморина продлится четыре дня. И первое мероприятие в программе — открытие выставки карикатур во Всемирном клубе одесситов, которое состоится 28 марта в 17:00. Там же презентуют Юмористическую карту Одессы — оригинальный путеводитель по улицам и достопримечательностям города.

Самые массовые и зрелищные мероприятия традиционно запланированы на 1 апреля. В городском департаменте культуры и туризма говорят, что именно этот воскресный день туристам и одесситам стоит провести в городе.

"Центральный день — первое число. Начиная от шествия в 12:00 и заканчивая вечерним концертом "95 квартала", "Лиги смеха" и Верки Сердючки, мы бы рекомендовали посетить все", — рассказала "Сегодня" руководитель департамента Татьяна Маркова.

Карнавальное шествие стартует у Соборной площади. Его участники, облаченные в яркие и комические наряды, пройдут от ул. Дерибасовской до ул. Пушкинской, затем свернут к Думской площади и, пройдя по Приморскому бульвару, завершат действо на Екатерининской площади. "Регистрация на шествие закончилась, сейчас выбирают режиссера", — пояснила нам представитель оргкомитета Елена Орлова.

Около 13:30 у памятника Дюку начнется конкурс караоке. А на Приморском бульваре и в Городском саду все это время будут работать фотозоны и выставка автомобилей.

Тем временем Греческую площадь "оккупирует" ярмарка народной кухни. "Регистрация на ярмарку тоже завершена, у нас было более 100 заявок, из которых отобрали 40, — говорит Орлова, отмечая, что программа праздника еще будет расширяться. — Будет, например, специальная зона дрифта. Мы еще не знаем, где она будет находиться, но там будут интересные аттракционы".

НА СЦЕНЕ. Подмостки для праздничного концерта традиционно установят на пересечении улиц Ланжероновской и Пушкинской — возле археологического музея. С 13:00 на сцене будут выступать участники Международного фестиваля клоунов и мимов "Комедиада", а в 19:00 начнется программа с участием украинских исполнителей, среди которых Дмитрий Коляденко, Alekseev, группа "Авиатор" и музыкальный кооператив "Деньги вперед".

А юным любителям природы будет интересно посетить "Зооюморину" в одесском зверинце. "Для нас это тоже традиция, мы каждый год делаем "Зооюморину" так, чтобы это было и смешно, и посвящено какой-то природоохранной теме. Программа в основном рассчитана на детскую аудиторию, но мы постараемся придумать какие-то интересные моменты для подростков и взрослых", — рассказала нам сотрудница зоопарка Анна Белякова. Там планируют организовать выступления аниматоров, устроить флешмоб по рисованию на асфальте и заготовить пару сюрпризов с участием животных.

ЖДЕМ ТУРИСТОВ

В первые дни апреля Южную Пальмиру традиционно ждет наплыв туристов. Анонсы Юморины то и дело появляются в различных группах в социальных сетях, а достать билеты на поезд уже не так просто: на момент написания материала, согласно сервису бронирования, на 31 марта оставалось лишь по 60 свободных мест на рейсы из Харькова и Киева и около 30 — из Львова. Как в праздник будет работать общественный транспорт, чиновники сообщат позже.