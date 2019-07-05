Установлена личность иностранца, который развращал детей на одесских курортах

Распутные действия мужчина фиксировал на фото и видео

Киберполиция установила иностранца, который развращал малолетних детей в курортных городках Одесской области. Распутные действия он фиксировал на фото и видео. Полученный контент размещал на закрытых форумах в DarkNet. Обычно его жертвами становились девочки в возрасте от 5 до 9 лет, которые вместе с родителями приезжали на отдых в Одесскую область.

Сейчас мужчине объявлено о подозрении и он задержан. По данному факту проводится досудебное расследование по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Фото: Департамент киберполиции Украины

Во время мониторинга сети работники киберполиции обнаружили на закрытых форумах видео порнографического характера с участием малолетней девочки. В дальнейшем оказалось, что на видео был семилетний ребенок, а контент был создан на территории Одесской области. Поэтому, во время оперативных мероприятий полицейские установили 53-летнего иностранца, причастного к растлению детей и созданию детской порнографии.

Имея вид на жительство, мужчина занимался администрированием частных жилых помещений в курортных городках Одесской области. Он занимался поиском возможных гостей, их поселением и помогал по хозяйству в течение их пребывания на отдыхе. Предпочтение оказывал семьям с детьми.

Втираясь в доверие к малолетним девочкам, злоумышленник создавал условия, когда он оставался с ребенком наедине и склонял ее к половому сношению. Все действия он фиксировал на фото и видео. Полученные материалы размещал на закрытых специализированных форумах в DarkNet.

Фото: Департамент киберполиции Украины

Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. В его доме в Одесской области проведен обыск, откуда изъята компьютерная техника, на которой размещались файлы с детской порнографией. На видео, которое было обнаружено на его компьютере, полицейские также обнаружили и другие факты развращения. Поэтому сейчас правоохранители устанавливают всех малолетних девочек, ставших его жертвами. Технику направили на экспертизу.

Фото: Департамент киберполиции Украины

Задержанному объявлено о подозрении по ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических материалов) УК Украины. После проведения всех экспертиз будет решен вопрос об объявлении ему подозрения по ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) УК Украины. Подозреваемому грозит до 10 лет заключения.

Как сообщалось, сотрудники киберполиции Киева совместно в работниками столичной прокуратуры задержали 53-летнего гражданина Молдовы, который неоднократно совершал развратные действия в отношении малолетних девочек и привлекал их для создания порноматериалов.

Ранее сообщалось, что работники Приднепровского управления киберполиции совместно со следователями полиции Запорожья разоблачили 23-летнего жителя Запорожья, который насиловал двухлетнего ребенка.

Видео: Сегодня

Также в Одесской области задержан педофил, изнасиловавший и убивший 11-летнюю девочку.

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