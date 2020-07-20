Киллеру, застрелившему супругов в Затоке, грозит пожизненное

Полицейские задержали злоумышленника, который застрелил супругов предпринимателей в Затоке. За умышленное убийство двух человек ему грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение. По данному факту начато уголовное производство. Фигуранту сообщили о подозрении по п.1 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины. До избрания меры пресечения он был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Вероятное орудие преступления – ружье – полицейские изъяли и направили на экспертизу. Продолжаются следственные действия.

Реклама

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители уточнили, что сообщение о стрельбе на территории одной из местных баз отдыха поступило в полицию 20 июля около 4 часов утра. Силовики, прибывшие по вызову, обнаружили на месте происшествия тела 50-летнего владельца базы и его 44-летней жены.

"Для розыска и задержания злоумышленника в действие была введена специальная полицейская операция "Сирена", и в течение часа оперативники задержали стрелка. Им оказался 52-летний житель Затоки", – говорится в сообщении.

Реклама

В тренде На Донбассе ВСУ ответили на обстрелы: боевики понесли потери

Установлено, что подозреваемый и погибшие были кумовьями, однако последние несколько лет у них были неприязненные отношения из-за долговых обязательства. Накануне вечером мужчина в состоянии алкогольного опьянения приехал к супругам и устроил ссору из-за денег. В тот раз конфликт удалось погасить и мужчина ушел. Однако уже ночью он вернулся, вооруженный охотничьим ружьем, и несколько раз выстрелил в сторону супругов. От полученных огнестрельных ранений потерпевшие скончались на месте.

Ранее в Одесской области жестоко убили гражданских супругов. Тела мужчины и женщины нашли во дворе их дома.

Напомним, в январе минувшего года в Николаеве возле Ленинского райсуда города местный житель Герасим Багирянц расстрелял семейную пару Беловых из Одессы. Он был должен своим жертвам 40 тысяч долларов и проценты за десять лет, которые составили еще 20 тысяч.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама