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Китайцы продавали одесситок в сексуальное рабство

2 июля, 18:34

За интимные услуги девушкам обещали 200—400 долларов в день с проживанием и питанием

Украинок продавали в сексуальное рабство на Ближний Восток
Украинок продавали в сексуальное рабство на Ближний Восток. Фото: Pixabay

В Одессе предстанут перед судом двое граждан Китая, которых обвиняют в торговле людьми. В пресс-службе облпрокуратуры сообщили, что подозреваемые предлагали украинкам "рабочие места" в борделях Пекина. За интимные услуги девушкам обещали 200—400 долларов в день с проживанием и питанием.

"Их разоблачили в апреле 2019 года. В аэропорту "Борисполь" в Киеве задержали 24-летнего иностранца, причастного к преступлению, а его 44-летнего сообщника поймали в Одессе. Тогда преступники намеревались отправить "на заработки" в Пекин трех молодых женщин", — рассказали в ведомстве.

Напомним, во Львове полицейские задержали женщину, которая пыталась продать свою 17-летнюю дочь в сексуальное рабство за границу. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции. Горе-мать поймали с поличным во Львовском международном аэропорту. За свою дочь женщина получила 2700 долларов. Ребенка она должна была передать для дальнейшей сексуальной эксплуатации в Чешскую Республику.


Ранее в Хмельницком сотрудники СБУ и копы разоблачили женщину, которая пыталась продать или "сдать в аренду" свою 15-летнюю дочь для сексуальной эксплуатации. 

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Тег проституция, рабство, сексуальное рабство

Вы сейчас просматриваете новость " Китайцы продавали одесситок в сексуальное рабство". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Мария Дмитренко

Источник:

Сегодня

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