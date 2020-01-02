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"Кладбище" елок в Одессе: горе-предпринимателей добавят в черный список

2 января, 12:48

Коммунальщики продолжают ликвидировать завалы

Фото: facebook.com/zheman.dn

Фото: facebook.com/zheman.dn

В Одессе коммунальщики продолжают ликвидировать "кладбище" елок и сосен, которые оказались нераспроданными к Новому году. Одесситы жалуются, что деревья валяются на дороге, тротуарах, остановках и возле мусорных контейнеров. Некоторые забирают елки домой.

В то же время предпринимателей, которые оставили свой товар на улицах города и добавили работы коммунальщикам, планируют наказать. Как сообщил директор департамента городского хозяйства Одесского горсовета Дмитрий Жеман, горе-бизнесменов внесут в черный список.

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"Пост о том, как нельзя заниматься предпринимательской деятельностью! Продавцы елок в этом году серьезно добавили нам работы, по-свински отнеслись к городу, его жителям, да и просто жалко брошенные елки. Никакие деньги не оправдывают те массовые елочные кладбища, которые нам сегодня оставили! Уверен, все необходимые выводы будут сделаны, списки недобросовестных предпринимателей составлены, и ситуация больше не повториться. А пока проблема опять-таки решается силами городских служб", – отметил Жеман.

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Как ранее писал сайт "Сегодня", в разных районах Киева появились свалки из непроданных елок, которые выбросили, как мусор. Соответствующие фото появились в паблике "Киев Оперативный". В частности, стихийные мусорники из деревьев есть на Виноградаре, а также на Левобережке.

Жители столицы в социальных сетях выразили возмущение таким поведением торговцев, однако отметили, что такая картина в Киеве наблюдается каждый год.

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Одесса Новый год елки

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