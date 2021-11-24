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Когда Одесская область выйдет из красной зоны? Прогноз главного врача

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
24 ноября, 15:39
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Ранее сообщалось, что регион может стать оранжевым 22 ноября, но это не произошло
Одесса до сих пор находится в красной карантинной зоне. Фото: коллаж "Сегодня"
Одесса до сих пор находится в красной карантинной зоне. Фото: коллаж "Сегодня"

Одесская область может выйти из красной карантинной зоны в конце этой либо в начале следующей недели. Так, в регионе вскоре могут смягчить ограничения.

Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Левон Никогосян, передает издание "Одесса медиа".

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Одесская область может стать оранжевой

Как рассказал Никогосян, Одесская область из красной зоны может выйти в конце этой либо в начале следующей недели. По его словам, об этом свидетельствует динамика.

"Но вхождение в оранжевую – точно не повод думать, что болезнь куда-то пропала. Нет, это время пересмотреть свое отношение к эпидемической безопасности и собственному здоровью. Пройти вакцинацию. Соблюдать масочный режим. Сделать все, чтобы эта красная зона в Одесском регионе была последней", – подчеркнул Никогосян.

Напомним, ранее заместитель губернатора Борис Волошенков сообщил, что количество госпитализированных за сутки, количество тех, которые находятся в клиниках – по индикаторам пока не соответствуют оранжевой зону.

Он отметил, что при переходе в новую зону изменятся правила карантина. Так, вакцинированные будут иметь возможность посещать общественные учреждения, в отличие от тех, кто не получил хотя бы одну прививку.

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"Относительно требований – они будут строгими в отношении тех, кто осуществляет контакт с населением и населения, которое приходит", – добавил Волошенков.

Одесская область не вышла из красной зоны. Фото: коллаж "Сегодня"
Одесская область не вышла из красной зоны. Фото: коллаж "Сегодня"

Статистика коронавируса в Украине

За прошедшие сутки, 23 ноября, в Украине зафиксировали 14 325 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Заболело детей – 1183, а медработников – 287.

Также за минувшие сутки:

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  • госпитализированы – 4077 человек;
  • летальных исходов – 595;
  • выздоровели – 29 044 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболел – 3 367 461 человек;
  • выздоровел – 2 825 641 человек;
  • летальных исходов – 82 913.

Кто покинет красную зону уже в ближайшее время?

Эксперты прогнозируют, что уже на этой неделе могут выйти из красной зоны такие области:

  • Луганская,
  • Львовская.

В ближайшее время к ним могут присоединиться:

  • город Киев,
  • Донецкая,
  • Одесская,
  • Херсонская области.

Ранее мы писали:

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По состоянию на 23 ноября 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
10 225 182
Люди, которые получили минимум одну дозу
13 000 632
Всего введенных доз 23 225 814
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