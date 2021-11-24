Когда Одесская область выйдет из красной зоны? Прогноз главного врача

Ранее сообщалось, что регион может стать оранжевым 22 ноября, но это не произошло

Одесса до сих пор находится в красной карантинной зоне. Фото: коллаж "Сегодня"

Одесская область может выйти из красной карантинной зоны в конце этой либо в начале следующей недели. Так, в регионе вскоре могут смягчить ограничения.

Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Левон Никогосян, передает издание "Одесса медиа".

Реклама

Одесская область может стать оранжевой

Как рассказал Никогосян, Одесская область из красной зоны может выйти в конце этой либо в начале следующей недели. По его словам, об этом свидетельствует динамика.

"Но вхождение в оранжевую – точно не повод думать, что болезнь куда-то пропала. Нет, это время пересмотреть свое отношение к эпидемической безопасности и собственному здоровью. Пройти вакцинацию. Соблюдать масочный режим. Сделать все, чтобы эта красная зона в Одесском регионе была последней", – подчеркнул Никогосян.

Напомним, ранее заместитель губернатора Борис Волошенков сообщил, что количество госпитализированных за сутки, количество тех, которые находятся в клиниках – по индикаторам пока не соответствуют оранжевой зону.

Он отметил, что при переходе в новую зону изменятся правила карантина. Так, вакцинированные будут иметь возможность посещать общественные учреждения, в отличие от тех, кто не получил хотя бы одну прививку.

Реклама

"Относительно требований – они будут строгими в отношении тех, кто осуществляет контакт с населением и населения, которое приходит", – добавил Волошенков.

Одесская область не вышла из красной зоны. Фото: коллаж "Сегодня"

Статистика коронавируса в Украине

За прошедшие сутки, 23 ноября, в Украине зафиксировали 14 325 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Заболело детей – 1183, а медработников – 287.

Также за минувшие сутки:

Реклама

госпитализированы – 4077 человек;

летальных исходов – 595;

выздоровели – 29 044 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболел – 3 367 461 человек;

выздоровел – 2 825 641 человек;

летальных исходов – 82 913.

Кто покинет красную зону уже в ближайшее время?

Эксперты прогнозируют, что уже на этой неделе могут выйти из красной зоны такие области:

Луганская,

Львовская.

В ближайшее время к ним могут присоединиться:

город Киев,

Донецкая,

Одесская,

Херсонская области.

Ранее мы писали: