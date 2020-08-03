Кокаин вместо бананов: в Одесской области задержали рекордную партию наркотиков (фото)

Контейнер с кокаином прибыл с Эквадора

В порту Южный Одесской области правоохранители обнаружили партию кокаина, которую контрабандой провезли в Украину.

Как рассказали в Госпогранслужбе, наркотики находились в контейнере с бананами, который прибыл с Эквадора. Внутри обнаружили 47 брикетов, общим весом 56,4 килограмм. Их спрятали в вентиляционных люках.

"Каждый брикет имел свою фирменную маркировку в виде букв и цифр, что указывает на его принадлежность к определенному наркосиндикату", – добавили в пресс-службе.

Стоимость такого количества кокаина на черном рынке оценивают в 200 миллионов гривен.

По данному факту открыли уголовное производство по статье "контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств".

Ранее мы сообщали, что в Одесской области блокировали контрабанду сигарет на десятки миллионов гривен. Весь товар хранился на одном складе.

Также напомним, сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили контрабандную поставку наркотиков в Россию. Украинец пытался передать своим московским друзьям более четырех килограммов кокаина.

А на Закарпатье обнаружили контрабанду янтаря – смотрите видео.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться