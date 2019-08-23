Команда "Сегодня" прибыла на самую низкую отметку Украины для установления рекорда

Шесть съемочных групп "Сегодня" отправились в крайние географические точки Украины, чтобы одновременно поднять национальные флаги и таким образом установить национальный рекорд Украины. К самой низкой точке страны – Куяльницкому лиману, отправилась корреспондентка "Сегодня" Мария Петрик.
Группа взяла с собой несколько камер, технику, лопатку и молоток. Впереди почти полтысячи километров. Очень скоро в дороге выяснилось, что флагшток забыли в Киеве. Возвращаться — плохая примета.
По дороге "Сегодня" заезжают в Жашков, славящийся своим конным заводом. А в соседнем селе внимание группы привлекли веники. Их с десяток у каждого двора. Оказывается, что в Дубиново веники вяжут почти все. Местные жители показали даже, как это делается.
А для обеда журналистская бригада выбрала кафе, облюбованное дальнобойщиками. Они по всей стране ездят, поэтому знают, где вкусно готовят. Ежедневно здесь съедают по 30 литров борща.
Чем ближе к Куяльницкому лиману, тем больше ощущается в воздухе запах сероводорода. Те, кто приезжают сюда на курорт, пьют лечебную воду или купаются в ней.
Но на то, чтобы нежиться в бассейне, не хватает времени. Надо готовиться к установлению национального рекорда – найти на берегу Куяльницкого лимана место для прямого включения и потренироваться собирать флагшток.
А удалось ли установить рекорд - смотрите в подробности в нашем сюжете.
Напомним, что журналист Анжела Слободян, собственный корреспондент в Херсоне, выдвинулась в крайнюю западную точку Украины – село Соломоново на Закарпатье. Она везет украинский флаг, чтобы в определенное время поднять его одновременно с пятью коллегами, которые сделают то же самое на востоке, юге, севере, в самой высокой и самой низкой отметках страны.
Корреспондент "Сегодня" Вячеслав Лакомкин отправился на Говерлу – самую высокую точку Украины.
На юге этим местом является мыс Сарыч в Крыму. Но из-за того, что полуостров сейчас оккупирован Россией, географы определили крайней южной точкой поселок Вилково в Одесской области. Там одна из съемочных групп и поднимет украинский флаг. В Вилково выехала собственная корреспондентка "Сегодня" в Полтаве Елена Орлова.
Тем временем команда во главе с журналистом Сергеем Никифоровым подъезжает к самой северной точке Украины – селу Гремяч в Черниговской области, которое находится у самой границы с Россией.
Телевизионная группа "Сегодня" во главе с собственным корреспондентом в Ивано-Франковске Натальей Фармус выехала на восток Украины, чтобы пересечь всю страну и установить флаг в самой восточной точке.
Все подробности в спецтеме День Независимости 2019
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