Коммунальная катастрофа в Одессе: появились подробности

Две трети Одессы остаются без водоснабжения из-за прорыва трубы

В Одессе до сих пор не нашли место прорыва трубы, из-за которого большая часть города осталась без водоснабжения. Фото: Думская

Коммунальная катастрофа в Одессе: появились подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/9a6/8d6/5c59a68d6f0e3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/9a6/8d6/5c59a68d6f0e3.jpg 2019-02-05T17:14:00+02:00 Одесса Две трети Одессы остаются без водоснабжения из-за прорыва трубы

Большая часть жителей Одессы осталась без водоснабжения из-за аварии водопровода на Люстдорфской дороге. При этом ремонтные службы до сих пор не смогли обнаружить местро прорыва.

Как сообщил заведующий пресс-службы компании "Инфоксводоканал" Сергей Чабан, по состоянию на 15:00, прорыв, из-за которого вчера затопило район 1-й станции Люстдорфской дороги, не обнаружен.

Он также отметил, что не подтвердилась изначальная информация о том, что причиной повреждения водовода стало продавливание асфальта большой рекламной конструкцией.

по его словам, этой версии придерживались в связи с тем, что в определенной точке было много воды, однако вскоре стало понятно, что причина не в рекламном щите, который уже демонтирован.

"Тем не менее, раскопки однозначно нужно было начинать в этом месте (возле билборда – Ред.). Но рекламная конструкция могла рухнуть, что могло повлечь гибель людей и повреждение проезжавшего рядом автотранспорта", – сказал Чабан, добавив, что именно поэтому до завершения демонтажа не приступали к земляным работам.

Также он добавил, что специалисты водоканала работают над ликвидацией аварийной ситуации со вчерашнего дня, в том числе на протяжении ночи. В то же время, он не назвал глубины, на которой залегает поврежденный водовод, поскольку до сих пор не известно, где именно произошел прорыв.

В настоящее время без водоснабжения жилые дома в Киевском, Малиновском и Приморском районах города, в которых проживает более 500 тысяч человек. Горожане выстраиваются в очереди, чтобы набрать воду в бюветах.

Напомним, ранее в Запорожской области случился коммунальный коллапс – часть Бердянска несколько суток оставалась без водоснабжения из-за аварии на канализационном коллекторе. Горожанам подвозили воду в цистернах, часть школ и детских садов не работала.

После обрушения коллектора просела часть плит Западного проспекта Бердянска. На место аварии отправили все аварийные службы города. Специалисты откачивали стоки в центре города и на некоторых отдельных улицах.

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