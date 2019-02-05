Коммунальная катастрофа в Одессе: появились подробности
Две трети Одессы остаются без водоснабжения из-за прорыва трубы
Большая часть жителей Одессы осталась без водоснабжения из-за аварии водопровода на Люстдорфской дороге. При этом ремонтные службы до сих пор не смогли обнаружить местро прорыва.
Как сообщил заведующий пресс-службы компании "Инфоксводоканал" Сергей Чабан, по состоянию на 15:00, прорыв, из-за которого вчера затопило район 1-й станции Люстдорфской дороги, не обнаружен.
Он также отметил, что не подтвердилась изначальная информация о том, что причиной повреждения водовода стало продавливание асфальта большой рекламной конструкцией.
по его словам, этой версии придерживались в связи с тем, что в определенной точке было много воды, однако вскоре стало понятно, что причина не в рекламном щите, который уже демонтирован.
"Тем не менее, раскопки однозначно нужно было начинать в этом месте (возле билборда – Ред.). Но рекламная конструкция могла рухнуть, что могло повлечь гибель людей и повреждение проезжавшего рядом автотранспорта", – сказал Чабан, добавив, что именно поэтому до завершения демонтажа не приступали к земляным работам.
Также он добавил, что специалисты водоканала работают над ликвидацией аварийной ситуации со вчерашнего дня, в том числе на протяжении ночи. В то же время, он не назвал глубины, на которой залегает поврежденный водовод, поскольку до сих пор не известно, где именно произошел прорыв.
В настоящее время без водоснабжения жилые дома в Киевском, Малиновском и Приморском районах города, в которых проживает более 500 тысяч человек. Горожане выстраиваются в очереди, чтобы набрать воду в бюветах.
Напомним, ранее в Запорожской области случился коммунальный коллапс – часть Бердянска несколько суток оставалась без водоснабжения из-за аварии на канализационном коллекторе. Горожанам подвозили воду в цистернах, часть школ и детских садов не работала.
После обрушения коллектора просела часть плит Западного проспекта Бердянска. На место аварии отправили все аварийные службы города. Специалисты откачивали стоки в центре города и на некоторых отдельных улицах.
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