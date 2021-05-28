Українська
$ 27,53
33,57
  1. Новости в регионах
  2. Новости Одессы

Концерт пытались отменить, но Джиган выступил в Одессе (видео)

28 мая, 23:38

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Накануне местные активисты пообещали отреагировать соответствующим образом на приезд российского рэпера

Джиган дает концерт в Одессе. Коллаж "Сегодня"

Джиган дает концерт в Одессе. Коллаж "Сегодня"

Российский исполнитель Денис Устименко-Вайнштейн, больше известный под сценическим псевдонимом Джиган, все-таки выступил в ночном клубе Одессы, несмотря на сопротивление некоторых местных жителей.

Реклама

Telegram-канал Одесса INFO опубликовал видео из одесского клуба Queen, где Джиган дал концерт.

Видео: Telegram/Одесса INFO

А за пару часов до этого Odessa.Online писал, что концерт российского рэпера был отменен. Еще днем одесские активисты пообещали "отреагировать соответствующим образом" на это событие. Буквально за час до начала концерта стало известно, что его отменили.

В тренде
Концерт пытались отменить, но Джиган выступил в Одессе (видео)
Джиган дает концерт в Одессе. Коллаж "Сегодня"

Напомним, что ранее в этом месяце СБУ внесла российского рэпера Моргенштерна в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины и запретила ему въезжать в страну.

Также недавно еще один российский рэпер Баста со скандалом приехал в Киев. Оказывается, у него еще в 2020 году истек срок запрета на въезд. Однако охрана Басты напала на украинца из-за напоминания о Крыме.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Самолет МАУ произвел аварийную посадку в Одессе. Названа причина (обновлено)
Самолет МАУ произвел аварийную посадку в Одессе. Названа причина (обновлено)Одесса
В Одесской области мужчина жестко избил беременную. В каком состоянии женщина
В Одесской области мужчина жестко избил беременную. В каком состоянии женщинаОдесса
Скрутился от боли: в Одесской области школьник жестоко избил семиклассника (видео)
Скрутился от боли: в Одесской области школьник жестоко избил семиклассника (видео)Одесса
Вторая трагедия за неделю. В Одесской области еще один пограничник покончил с собой
Вторая трагедия за неделю. В Одесской области еще один пограничник покончил с собойОдесса
В Одесской области в ДТП погибла женщина-водитель, а ее дети попали в больницу (видео)
В Одесской области в ДТП погибла женщина-водитель, а ее дети попали в больницу (видео)Одесса
В Одессе нашли застреленным офицера-пограничника: что произошло
В Одессе нашли застреленным офицера-пограничника: что произошлоОдесса

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять