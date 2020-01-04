Контрабанда трех тонн наркотиков: Одесский суд закрыл дело

Марихуана была перехвачена еще в 2000 году

Во Львовской области разоблачили группировку наркоторговцев / Фото: ГПУ

Приморский районный суд Одессы по ходатайству прокуратуры закрыл уголовное производство, открытое по факту контрабанды наркотических веществ – более трех тонн марихуаны, которая была перехвачена в Ильичевском морском рыбном порту еще в 2000 году.

Наркотик был отправлен колумбийской фирмой и попал в Украину находился на борту судна Tropical Land, замаскированный под бананы, сообщает "Думская".

Дело закрыли в связи с тем, что следствию не удалось установить, кто совершил это уголовное правонарушение, а также из-за окончания сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

"В ходе допросов свидетелей – капитана и членов экипажа теплохода Tropіcal Land и представителей фирмы Dole (американской транснациональной корпорации, крупнейшего в мире производителя фруктов и овощей — Ред.) их причастность к совершению преступления не установлена", — говорится в определении следственного судьи Анатолия Деруса.

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Также в документе указано, что "теплоход не оборудован приспособлениями для сокрытия предметов контрабанды, а наркотики были спрятаны непосредственно среди бананов и члены экипажа теплохода в погрузочно-разгрузочных работах участия не принимали".

После конфискации наркотики находились в камере хранения вещественных доказательств Управления Службы безопасности Украины, а в 2002-м году специалисты установили, что условия хранения там далеки от идеальных и марихуана испортилась.

Несколько лет борцы с наркотиками добивались разрешения на уничтожение "товара", но получили его только весной 2019 года — соответствующее определение было вынесено в мае тем же судьей Дерусом.

Эти наркотики 18 декабря были торжественно сожжены в присутствии большого количества журналистов на северной окраине Одессы.

Напомним, не так давно в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.

Ранее мы сообщали, что в Харькове развернули активную кампанию по борьбе с "закладками" и продавцами наркотиков. В мэрии открыли горячую линию для обращений, а студенты создали чат-бот.

Кроме того, не так давно в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

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