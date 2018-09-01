Контрабандист перевозил в носках препараты для омоложения лица

Сегодня, 20:21

Такие же препараты мужчина прятал в пачке из-под сигарет

Фото: Госпогранслужба
Фото: Госпогранслужба

В Одесской области задержали гражданина Молдовы, который пытался ввезти в Украину через пункт пропуска "Виноградовка" препараты для омоложения лица. Он ехал в Одессу пассажиром в одной из машин. Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Во время пограничного контроля инспектор Белгород-Днестровского отряда обнаружил, что в отношении мужчины действует информация от Управления внутренней и собственной безопасности Администрации Госпогранслужбы о дополнительных проверочных мероприятиях. Оперативные сотрудники заблаговременно узнали, что гражданин может пытаться скрыто перевезти через границу товары", – говорится в сообщении.

Вместе с представителями фискальной службы пограничники проверили иностранца и его вещи. В результате осмотра, в чемодане было найдено флаконы медицинского препарата для омоложения лица. Кроме того, такие же препараты мужчина прятал в пачке из-под сигарет и сунул в носки. Правоохранители нашли у него 46 флаконов.

По данному факту составлены процессуальные документы, а товар изъят до решения суда.

Напомним, пограничники Мукачевского отряда в Закарпатской области предотвратили попытку незаконного перемещения в Венгрию крупной партии табачных изделий. Контрабандист потерял в кукурузе прицеп, набитый сигаретами.

Ранее глава украинского правительства Владимир Гройсман рассказывал, как правительство будет бороться с контрабандой. Премьер подчеркнул, что давление правоохранителей на контрабандистов будет только усиливаться.

Напомним, 20 июня Кабинет министров утвердил план действий по борьбе с контрабандой и теневыми схемами на таможне, разработанный Гройсманом совместно с силовыми ведомствами и ГФС. Глава правительства заверил, что весь силовой блок показал "полную готовность и решимость в борьбе с контрабандой", ведь существование такого позорного явления влияет на развитие экономики и, по его словам, разрушает промышленность.
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