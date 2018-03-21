"Контролер": Инфицированная еда отправила детей с банкета в больницу

Сегодня, 17:23

В Черноморске восемь человек попали в инфекционное отделение больницы с симптомами острого инфекционного заболевания

"Контролер": Инфицированная еда отправила детей с банкета в больницу

В Одесской области дети отравились в пиццерии. Всем поставили диагноз – сальмонеллез. Но заведение работает и сейчас. Как найти виновного и получить компенсацию? Почему заведение до сих пор не закрыто?

Ответы на эти и другие вопросы узнаете 22 марта в 23:20 в новой программе канала "Украина" о резонансных социальных проблемах "Контролер", ведущим которой является известный юрист и адвокат Ярослав Куц.

В городе Черноморске, который находится в Одесской области, 8 человек попали в инфекционное отделение с симптомами острого инфекционного заболевания после посещения пиццерии. Впоследствии у всех был диагностирован сальмонеллез. В заведении было установлено нарушение санитарных норм, а работники не только не имели медицинских книжек, но и сами были инфицированы.

Журналисты устроились на работу в сеть и увидели воочию, как хранили продукты на кухне и готовили блюда для посетителей.

Почему "Контролеру" пришлось вызвать полицию в пиццерию? И почему заведение, в котором отравились дети, до сих пор работает? Почему посетители заведений общественного питания сейчас в зоне повышенного риска?

Смотрите программу "Контролер" в четверг в 23:20 на канале "Украина"!
дети, отравление, контролер, куц, сальмонеллез

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"Сегодня"

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