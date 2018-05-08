"Контролер": Село под Одессой живет без дороги уже 200 лет

"Контролер" заставит местного чиновника не только услышать, но и увидеть проблему бездорожья собственными глазами

В 10 километрах от Одессы люди живут без дороги два века. К ним в непогоду не могут доехать ни полиция, ни медики. Как председатель ОТГ увязнет в болоте на бездорожье? Кто его будет вытаскивать? И смогут ли после этого местные жители заставить главу выделить средства на дорогу?

Ответы на эти и другие вопросы узнаете 10 мая в 23:20 в новой программе канала "Украина" о резонансных социальных проблемах "Контролер", ведущим которой является известный юрист и адвокат Ярослав Куц.

В селе Переможное Одесской области люди живут в полной изоляции из-за бездорожья. Были случаи, когда скорая часами везла пациента в ближайшую больницу, не успевала, и он умирал. Проблему бездорожья Переможного должен был бы решить председатель местной ОТГ, который у власти уже 24 года.

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За бюджетные средства он возводит детские площадки и ремонтирует дороги в других селах. А вот о проблеме полтысячи жителей Переможного будто и не слышал. Контролер заставит его не только услышать, но и увидеть проблему собственными глазами.

Смотрите программу "Контролер" в четверг в 23:20 на канале "Украина"