Судно из Одессы врезалось в набережную Стамбула: фото и видео инцидента

Контейнеровоз Songa Iridium, который курсировал по маршруту Одесса-Стамбул, врезался в набережную в столице Турции. Из-за инцидента турецкие власти приняли решение временно закрыть Босфорский пролив для судоходства, сообщают местные СМИ.

Фото: Reuters

Судно, которое курсировало под флагом Либерии, врезалось в набережную в районе Румели Хисары (там находится одноименная старинная крепость, популярная среди туристов).

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По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. На месте ЧП работают сотрудники береговой охраны. Причины инцидента устанавливаются.

На фото и видео, которые публикуют очевидцы, видно, что нос судна частично перекрыл проход по набережной.

Как передавал сайт "Сегодня", 20 декабря два гигантских круизных лайнера столкнулись в порту мексиканского острова Косумель. В результате была разрушена корма лайнера Carnival Glory круизной компании Carnival Corporation.

Также сообщалось, что по меньшей мере 34 человека погибли в результате пожара на судне у побережья штата Калифорния. Инцидент произошел у острова Санта-Крус, к западу от Лос-Анджелеса.

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