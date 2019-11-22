Кораблекрушение у берегов Одессы: на судно отправили водолазов, фото

В Одессе водолазы начали операцию по спасению моряков из экипажа терпящего бедствие танкера "Делфи" под флагом Румынии.

Как сообщает "Думская", сначала на берегу оказались двое моряков – старший механик и матрос, на борту судна оставался только капитан, который зачем-то зажег дымовую шашку. Стоит напомнить, что все моряки – граждане Украины.

Водолазы из Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, попытались добраться до судна на водном скутере или надувной лодке, однако, из-за высоких волн и сильного ветра не смогли это сделать, а потому отправились на судно вплавь.

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В итоге, между судном и берегом был провешен канат, с помощью которого двоих потерпевших бедствие моряков и доставили на берег, где их уже ждали медики.

В 14:30 стало известно, что на берег доставили и капитана. Таким образом, на борту легшего на борт танкера людей не осталось.

Напомним, ранее мы сообщали, что сильным ветром судно сорвало с якоря в порту "Южный" и начало сносить к одесскому берегу – танкер сел на мель напротив пляжа на Ланжероне, а экипаж, состоящий из трех граждан Украины, отказался от эвакуации.

Стоит добавить, что волнами и ветром с борта судна в море сбросило бочки, а на пляже ощущается характерный запах горючего.

Был собран оперативный штаб, состоящий из представителей городской власти, работников порта, пограничников, спасателей и медиков. На его заседании сообщалось, что без разрешения британского судовладельца капитан танкера отказывается от эвакуации.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Одессе мощный ветер повалил деревья и повредил электросети. На борьбу с последствиями непогоды на рассвете 22 ноября вышли 120 коммунальщиков: работали автовышки и трактора, которые прежде всего освобождали проезжие части дорог.

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