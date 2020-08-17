Кораблекрушение в Одессе: что сейчас происходит у танкера Delfi (фото)

В Одессе на пляже "Дельфин" продолжаются работы по подготовке к подъему затонувшего танкера Delfi.
Как сообщили в Администрации морских портов Украины водолазы герметизировали дейдвудную трубу, чтобы вода не попадала внутрь судна через отверстие гребного вала. Также портовики заглушили шпигаты (отверстия в палубе) по левому борту и заварили металлическим листом выгородку кингстона – клапана, необходимого для приема и удаления воды.
Кроме того, продолжились работы по очищению воды возле Delfi. Водолазы локализовали места выброса топлива из танкера через головки танков, убрали остатки мусора, а также доставили на место скиммер (устройство для сбора нефтепродуктов) и специальные контейнеры для вывоза собранного топлива (еврокубы).
Отметим, ранее владелец судна предпринял две безуспешные попытки поднять судно, после чего операция по "уборке пляжа" перешла под контроль АМПУ.
Напомним, танкер затонул после шторма 22 ноября 2019 года: стоявшее в акватории порта "Южный" под румынским флагом судно сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.
Ранее мы сообщали, что из-за того, что из танкера вылились нефтепродукты, случившееся определили как чрезвычайную ситуацию местного уровня.
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