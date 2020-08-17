Кораблекрушение в Одессе: что сейчас происходит у танкера Delfi (фото)

В Одессе на пляже "Дельфин" продолжаются работы по подготовке к подъему затонувшего танкера Delfi.

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Как сообщили в Администрации морских портов Украины водолазы герметизировали дейдвудную трубу, чтобы вода не попадала внутрь судна через отверстие гребного вала. Также портовики заглушили шпигаты (отверстия в палубе) по левому борту и заварили металлическим листом выгородку кингстона – клапана, необходимого для приема и удаления воды.

Кроме того, продолжились работы по очищению воды возле Delfi. Водолазы локализовали места выброса топлива из танкера через головки танков, убрали остатки мусора, а также доставили на место скиммер (устройство для сбора нефтепродуктов) и специальные контейнеры для вывоза собранного топлива (еврокубы).

Отметим, ранее владелец судна предпринял две безуспешные попытки поднять судно, после чего операция по "уборке пляжа" перешла под контроль АМПУ.

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Напомним, танкер затонул после шторма 22 ноября 2019 года: стоявшее в акватории порта "Южный" под румынским флагом судно сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.

Ранее мы сообщали, что из-за того, что из танкера вылились нефтепродукты, случившееся определили как чрезвычайную ситуацию местного уровня.

Видео: PavlovskyNews

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