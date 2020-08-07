Кораблекрушение в Одессе: капитану затонувшего Delfi вынесли приговор

Капитана затонувшего у одесского побережья танкера Delfi приговорили к одному году ограничения свободы. Этим же решением его освободили от отбывания наказания, назначив испытательный срок один год. Об этом сообщили в пресс-службе Приморского районного суда вчера, 6 августа.

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Напомним, капитана обвиняли в совершении преступления по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта". Свою вину он полностью признал и активно содействовал раскрытию преступления.

Суд установил, что капитан допустил нарушения, которые привели к аварии.

"Капитан, в нарушение правил безопасности мореплавания, а также в нарушение требований международного свидетельства о минимальном составе экипажа, с командой в составе трех человек (вместо пяти) стоял без груза на якоре на Одесской банке за пределами территориальных вод Украины в ожидании пополнения судовых запасов (провизии, масла, топлива), а также распоряжения судовладельца о дальнейших действиях", – говорится в сообщении.

Также капитан не принял к сведению предупреждения об ухудшении погодных условий и не предпринял необходимых мер, чтобы не допустить дрейфа.

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Сообщается, что операторы порта "Южный" в течение недели перед крушением предупреждали капитана о наступающей непогоде и рекомендовали подать сигнал "SOS!", чтобы начать спасательные работы.

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Напомним, что в Одессе произошла масштабная утечка топлива из затонувшего танкера. Это не первый подобный случай. Так, ранее из судна, затонувшего осенью 2019 года, вытекали нефтепродукты, которые достигли пляжа "Отрада" и тянулись в сторону любимого горожанами и туристами Ланжерона.

Его несколько раз пытались поднять и отбуксировать, но безрезультатно.

Добавим, что танкер затонул после шторма 22 ноября 2019 года: стоявшее в акватории порта "Южный" под румынским флагом судно сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.

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