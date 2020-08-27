Кораблекрушение в Одессе: стало известно, что происходит с танкером Delfi

В борту судна огромная пробоина, в которую может пройти лодка

В Одессе завершили первый этап уборки танкера Delfi, однако дальнейшие работы займут еще немало времени.

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Об этом заявил начальник администрации Одесского морского порта Руслан Сахаутдинов, сообщает "Думская".

По его словам, в борту судна образовалась огромная пробоина, которую придется герметизировать.

"После вчерашних работ правый борт поднялся из воды и стало видно, что его практически нет – за девять месяцев его разбило о бетонный траверс пляжа. Пробоина таких размеров, что туда сейчас можно заплыть на лодке", - объяснил он.

Сахаутдинов добавил, что специалисты будут решать, что с делать с пробоиной, и на это понадобится около недели.

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Пока что водолазы ведут тщательное обследование правого борта, а после этого будет составлен план мероприятий по заделке пробоин и герметизации отсеков. К следующему этапу — возобновлению плавучести танкера, можно будет приступить примерно через неделю.

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Чиновник заявил, что танкер удалось поставить на ровный киль — теперь крен судна составляет 18 градусов, что значительно облегчает будущие работы и позволяет легко передвигаться по палубе.

Видео: facebook.com/vladyslav.kryklii

Отметим, ранее владелец судна предпринял две безуспешные попытки поднять судно, после чего операция по "уборке пляжа" перешла под контроль АМПУ.

Напомним, танкер затонул после шторма 22 ноября 2019 года: стоявшее в акватории порта "Южный" под румынским флагом судно сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.

Ранее мы сообщали, несмотря на то что из судна все еще вытекают нефтепродукты, люди продолжают купаться рядом с затонувшим танкером Delfi.

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