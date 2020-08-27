Кораблекрушение в Одессе: стало известно, что происходит с танкером Delfi

В Одессе завершили первый этап уборки танкера Delfi, однако дальнейшие работы займут еще немало времени.
Об этом заявил начальник администрации Одесского морского порта Руслан Сахаутдинов, сообщает "Думская".
По его словам, в борту судна образовалась огромная пробоина, которую придется герметизировать.
"После вчерашних работ правый борт поднялся из воды и стало видно, что его практически нет – за девять месяцев его разбило о бетонный траверс пляжа. Пробоина таких размеров, что туда сейчас можно заплыть на лодке", - объяснил он.
Сахаутдинов добавил, что специалисты будут решать, что с делать с пробоиной, и на это понадобится около недели.
Пока что водолазы ведут тщательное обследование правого борта, а после этого будет составлен план мероприятий по заделке пробоин и герметизации отсеков. К следующему этапу — возобновлению плавучести танкера, можно будет приступить примерно через неделю.
Чиновник заявил, что танкер удалось поставить на ровный киль — теперь крен судна составляет 18 градусов, что значительно облегчает будущие работы и позволяет легко передвигаться по палубе.
Отметим, ранее владелец судна предпринял две безуспешные попытки поднять судно, после чего операция по "уборке пляжа" перешла под контроль АМПУ.
Напомним, танкер затонул после шторма 22 ноября 2019 года: стоявшее в акватории порта "Южный" под румынским флагом судно сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.
Ранее мы сообщали, несмотря на то что из судна все еще вытекают нефтепродукты, люди продолжают купаться рядом с затонувшим танкером Delfi.
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