Кораблекрушение в Одессе: Delfi уберут с пляжа в ближайшее время

В Одессе готовятся убрать танкер Delfi с пляжа "Дельфин" уже в начале сентября. Однако помешать этим планам может погода.

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Об этом заявил мэр города Геннадий Труханов во время заседания оперативного штаба. По его словам, планы могут откорректировать, сообщает УНИАН.

"Если погодные условия позволят, 3-5 сентября мы сможем убрать это позорище с пляжа", — заявил он.

Градоначальник отметил, что за прошлую неделю был успешно выполнен комплекс мероприятий по выравниванию судна, а также проведен ряд ремонтных работ.

В свою очередь, начальник администрации Одесского морского порта Руслан Сахаутдинов заявил, что танкер планируют убрать на протяжении ближайшей недели.

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"По предварительным расчетам, по ориентировочному времени постановки на плав – это около семи суток. Но время может варьироваться как в большую, так и в меньшую сторону, в зависимости от того, что увидят водолазы", – уточнил он.

Кроме того, он добавил, что постановке Delfi на ровный киль предшествовали круглосуточные работы, сообщает УНН.

Сахаутдинов отметил, что подрядчик убрал около 150 тонн песка и глины из поврежденных отсеков, убрал подводную скалу и подготовил специальную "постель" для танкера.

"Будет произведена герметизация машинного отделения и других помещений, будет доставлен понтон к правому борту. Судно будет жестко закреплено с этим понтоном с одной стороны, а с другой будет плавкран. И всю эту конструкцию транспортируют в безопасное место", - резюмировал он.

Отметим, что ранее владелец судна дважды пытался поднять судно, однако после этого операция по "уборке пляжа" перешла под контроль Администрации морских портов Украины.

Видео: facebook.com/vladyslav.kryklii

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Как известно, судно затонуло после шторма в ноябре 2019 года. Танкер, который стоял в порту "Южный" под румынским флагом, сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.

Также мы сообщали, что люди продолжали купаться рядом с Delfi, несмотря на утечки нефтепродуктов.

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