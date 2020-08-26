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Кораблекрушение в Одессе: танкер Delfi поставили на киль (фото, видео)

26 августа, 15:46

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Дальше планируется герметизация и ремонт судна

В Одессе потерпевший крушение в районе пляжа "Дельфин" танкер Delfi удалось поставить на ровный киль. Работу по поднятию аварийного судна осуществляли два буксира – Diamond N и Topaz N.

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Координировали операцию с борта плавкрана "Атлас 4", на котором базируется оперативный штаб. За экологической обстановкой следил экипаж многофункционального нефтемусоросборщика т/х Sea Ant. Они все время были готовы к ликвидации аварийных разливов, сообщает пресс-служба Администрации Одесского порта.

Следующий этап работ – визуальный осмотр корпуса, герметизация и ремонт судна. И как только будет обеспечен достаточный уровень плавучести Delfi, с помощью плавкрана и понтона его можно будет транспортировать в определенное место подальше от городского пляжа. Об этом написал министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

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Видео: facebook.com/vladyslav.kryklii

Отметим, ранее владелец судна предпринял две безуспешные попытки поднять судно, после чего операция по "уборке пляжа" перешла под контроль АМПУ.

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Напомним, танкер затонул после шторма 22 ноября 2019 года: стоявшее в акватории порта "Южный" под румынским флагом судно сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.

Ранее мы сообщали, несмотря на то, что из судна все еще вытекают нефтепродукты, люди продолжают купаться рядом с затонувшим танкером Delfi.

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Одесса Черное море танкер пляжи спецоперация кораблекрушение
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