Кораблекрушение в Одессе: танкер Delfi поставили на киль (фото, видео)

В Одессе потерпевший крушение в районе пляжа "Дельфин" танкер Delfi удалось поставить на ровный киль. Работу по поднятию аварийного судна осуществляли два буксира – Diamond N и Topaz N.

Реклама

Координировали операцию с борта плавкрана "Атлас 4", на котором базируется оперативный штаб. За экологической обстановкой следил экипаж многофункционального нефтемусоросборщика т/х Sea Ant. Они все время были готовы к ликвидации аварийных разливов, сообщает пресс-служба Администрации Одесского порта.

Следующий этап работ – визуальный осмотр корпуса, герметизация и ремонт судна. И как только будет обеспечен достаточный уровень плавучести Delfi, с помощью плавкрана и понтона его можно будет транспортировать в определенное место подальше от городского пляжа. Об этом написал министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

Видео: facebook.com/vladyslav.kryklii

Отметим, ранее владелец судна предпринял две безуспешные попытки поднять судно, после чего операция по "уборке пляжа" перешла под контроль АМПУ.

Реклама

Напомним, танкер затонул после шторма 22 ноября 2019 года: стоявшее в акватории порта "Южный" под румынским флагом судно сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.

Ранее мы сообщали, несмотря на то, что из судна все еще вытекают нефтепродукты, люди продолжают купаться рядом с затонувшим танкером Delfi.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама