Коронавирус атакует: в Одессе берут под особый контроль "7 километр"

Фото: 7km.net

В Одессе в связи с распространением смертельного коронавируса из Китая власти приняли решение ввести ряд профилактических мер. Об этом сообщила и. о. директора департамента здравоохранения Одесской ОГА Оксана Сорочан.

В частности, главам РГА, городов областного значения и ОТГ поручено утвердить госпитальные базы для оказания медицинской помощи пострадавшим. Также они должны выделить дополнительные средства на закупку медицинского оборудования, лекарств и респираторов.

"На пунктах пропуска будет работать круглосуточный медицинский осмотр лиц, приезжающих из стран инфекционного риска. Уже проверили 68 граждан. А Одесский аэропорт должен проверять пассажиров из стран инфекционного риска с помощью тепловизоров", – сообщили в ОГА.

Также в Одесской области будут сформированы бригады быстрого реагирования для транспортировки больных на коронавирус.

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Фото: 7km.net

Под особый контроль взят и самый крупный в регионе рынок – "7 километр", где продается много товаров из Китая, а также работают граждане Поднебесной.

"Администрация "Промтоварного рынка" (7 км) должна разработать собственный план действий на случай выявления больного на коронавирус и приобрести средства индивидуальной защиты", – отметили в ОГА.

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Как мы писали ранее, китайский коронавирус 2019-nCoV некоторые уже называют новой пандемией. Впервые он был обнаружен в начале декабря в китайском городе Ухань, но стремительно и необратимо распространяется по всему миру: согласно последним данным, по состоянию на 28 января случаи заболевания коронавирусом были выявлены уже в 19 странах мира.

Нв сегодняшний день пневмонией, вызванной коронавирусом, заболело 5974 человека, 132 умерли. Такие данные предоставляет китайское приложение WeChat, где информация по коронавирусу обновляется каждый час. Им также пользуется и украинка Екатерина Ли. Она вместе с семьей уже 6 лет живет в 9-миллионном Чженчжоу, который находится в 5 часах езды от города Ухань. "Сегодня" расспросили Екатерину обо всех подробностях.

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