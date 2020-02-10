Коронавирус атакует: в Одесском морпорту приняли жесткое решение

Фото: www.port.odessa.ua

В морском порту Одессы из-за угрозы смертельно опасного коронавируса из Китая усилили меры безопасности. Теперь эпидемиологи проверяют экипажи прибывающих судов, сообщили в пресс-службе порта.

"Мы вынуждены перейти почти на 100-процентный контроль экипажей с учетом специфики работы моряков. Случаи завоза коронавируса зафиксированы уже в 26 странах. Даже если моряк не посещал Китай в последнее время, мы не знаем, каким рейсом он летел на очередную смену экипажа, с кем контактировал в самолете", – рассказала врач-эпидемиолог с 35-летним стажем Нина Старова.

Врач добавила, что моряков проверяют в два этапа. На первом, еще до прибытия судна в порт, изучают документы. Второй этап проходит на борту судна – медики осматривают экипаж.

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"В случае выявления больного или подозрительного на судне немедленно будет введен в действие оперативный план противоэпидемических мероприятий. В этом случае больной с подозрением на коронавирус будет изолирован в судовой изолятор, или изолятор порта с последующей госпитализацией в береговой госпитальной базы, а само судно будет поставлено на карантин с проведением соответствующих медико-санитарных мероприятий", – рассказала заведующая санитарно-карантинным отделом Одесского морского порта Оксана Борисенко.

Ранее мы писали, что Всемирная организация здравоохранения расценивает вспышку вируса 2019-nCoV как эпидемию с многочисленными очагами, а не как пандемию.

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