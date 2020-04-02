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Коронавирус добрался до мэрии Одессы: подробности

2 апреля, 10:00

Татьяна Власенко

Инфицировался сотрудник департамента обращения граждан

Коронавирусная инфекция "проникла" в Одесский горсовет. В частности, COVID-19 подтвердили у одного из сотрудников департамента обращения граждан. Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-мэр Одессы Павел Вугельман.

По его словам, все контактные лица уже установлены и отправлены на карантин.

Вугельман утверждает, что инфицированный сотрудник работал в основном с документами и с посетителями не контактировал. В течение недели он болел дома. Недавно его состояние ухудшилось, а тест подтвердил наличие коронавируса.

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"Несмотря на выполнение всех медицинских рекомендаций, сотрудники, находящиеся на первом рубеже работы с горожанами – в департаменте обращений граждан, приняли первый удар болезни. Было принято сложное, но крайне ответственное решение – отправить многих сотрудников, работающих на Думской площади на удаленную работу", – сообщил вице-мэр.

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Впрочем, он выразил уверенность, что, несмотря на технические сложности, это не повлияет на работоспособность городской власти.

Как ранее сообщали "Сегодня", в Одесской областной больнице разразился скандал. Медики обнародовали видео-заявление, где говорится о том, что у них недостаточно средств для борьбы с эпидемией. По их словам, официальная информация о количестве персонала и мест для больных в разы отличается от действительной.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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