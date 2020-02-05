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Коронавирус наступает: на "7 километре" в Одессе усилили санобработку

5 февраля, 14:51

На рынке уже провели учения медицинской службы

Фото: 7km.net

Фото: 7km.net

На рынке "Седьмой километр" в Одессе из-за угрозы распространения опасного коронавируса усилили санобработку и провели учения медицинской службы. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

"В связи с массовым беспокойством в стране относительно угрозы проникновения в Украину коронавируса, выявленного в Китае, на промрынке "7 километр" проходят плановые учения", - говорится в сообщении.

В частности, сегодня, 5 февраля, на рынке медики обработали взаимодействие с продавцами из Китая. У них не было признаков заболевания и инфицирования – это были плановые меры. В администрации отметили, что на рынке работает собственная служба охраны здоровья и оснащенный всем необходимым изолятор.

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Ранее мы писали, что в Харьковскую областную инфекционную больницу госпитализировали шестерых студентов из Китая. Возможно они контактировали с носителями смертельно опасного коронавируса.

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Также мы сообщали, что в Минздраве Украины рассказали, когда получат тесты для выявления нового коронавируса.

Отметим, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расценивает вспышку вируса 2019-nCoV как эпидемию с многочисленными очагами, а не как пандемию.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Одесса Украина болезни 7 километр коронавирус меры

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