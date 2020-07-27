Коронавирус пробрался в Хозсуд Одесской области: что известно

Опасную инфекцию подхватил один из сотрудников суда

В Одесской области, где ранее вспышку коронавирусной инфекции зафиксировали в управлении Государственной миграционной службы Украины, COVID-19 заболел сотрудник Хозяйственного суда региона.

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Как рассказали в пресс-службе суда, этот случай заражения подтвердили лабораторно. Сейчас устанавливается круг контактных лиц и проводятся тестирования среди сотрудников. Кроме того, в здании суда проведут полную дезинфекцию помещений.

"Принимаются все необходимые меры по предотвращению распространения заболевания среди работников", – добавили в суде.

Напомним, бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов предупредил об опасности вспышки COVID-19 в Одесской области.

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Также ранее мы сообщали, что в Киеве зафиксирована новая вспышка коронавируса в одном из отделений Пенсионного фонда на столичной Оболони. Инфекционисты уже устанавливают круг лиц, которые контактировали с больными.

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Кроме того, новую вспышку зафиксировали на курорте в Херсонской области – смотрите видео:

Коронавирус: новая вспышка COVID-19 на курорте Херсонщины

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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