Коронавирус пробрался в Хозсуд Одесской области: что известно

В Одесской области, где ранее вспышку коронавирусной инфекции зафиксировали в управлении Государственной миграционной службы Украины, COVID-19 заболел сотрудник Хозяйственного суда региона.
Как рассказали в пресс-службе суда, этот случай заражения подтвердили лабораторно. Сейчас устанавливается круг контактных лиц и проводятся тестирования среди сотрудников. Кроме того, в здании суда проведут полную дезинфекцию помещений.
"Принимаются все необходимые меры по предотвращению распространения заболевания среди работников", – добавили в суде.
Напомним, бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов предупредил об опасности вспышки COVID-19 в Одесской области.
Также ранее мы сообщали, что в Киеве зафиксирована новая вспышка коронавируса в одном из отделений Пенсионного фонда на столичной Оболони. Инфекционисты уже устанавливают круг лиц, которые контактировали с больными.
Кроме того, новую вспышку зафиксировали на курорте в Херсонской области – смотрите видео:
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