Коронавирус в Одессе: стало известно о состоянии инфицированных

Состояние пациентов, инфицированных коронавирусом в Одесской области удовлетворительное. Об этом во время брифинга рассказала начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению гордепартамента здравоохранения Алла Калеева.

Уточняется, что один из зараженных поступил в инфекционную больницу 17 марта, но на следующий день его отпустили на самоизоляцию.

"25 марта он повторно поступил в инфекционную больницу с признаками пневмонии и сейчас в состоянии средней тяжести находится под контролем медиков", — отметила она.

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Также коронавирусом заразилась семейная пара, прибывшая из Италии – жена поступила в больницу 18 марта, а муж был дома с признаками ОРВИ. Впоследствии у него диагностировали пневмонию. Сейчас оба супруга находятся дома, их состояние улучшилось.

Кроме того, в департаменте здравоохранения уверяют, что со всеми пациентами, у которых подозревают коронавирус, в том числе и с теми, кто изолировался дома, общаются семейные врачи — либо по телефону, либо через дверь. Однако пока проконтролировать, соблюдают ли они режим самоизоляции, невозможно.

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Напомним, COVID-19 обнаружили в 24-летнего мужчины, который недавно вернулся из США. У него взяли анализ и отправили на самоизоляцию, а когда инфекцию подтвердили, оказалось, что парень назвал медикам несуществующий адрес.

Кроме того, ранее сообщалось, что в Одессе у врачей инфекционной больницы закончились экспресс-тесты на коронавирус, и медикам снова приходится отправлять материалы в столицу.

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