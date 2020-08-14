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Коронавирус в одесской мэрии: заболели еще несколько чиновников

14 августа, 10:23

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

COVID-19 пробрался в горсовет

В Украине продолжает бушевать коронавирусная инфекция. В одесской мэрии заразились еще двое чиновников.

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Как сообщает "Думская", ссылаясь на собственные источники в горсовете, COVID-19 диагностировали у начальницы отдела организационного обеспечения деятельности одесского городского головы Аллы Чижевской и замначальника юридического управления департамента коммунсобственности Валерия Микуленко.

Также ушел на самоизоляцию с подозрением на коронавирус вице-мэр Олесь Янчук.

Отметим, это не первый случай инфицирования COVID-19 в горсовете. Ранее мы сообщали, что чиновник одесской мэрии попал в больницу с коронавирусом – был госпитализирован исполняющий обязанности директора департамента коммунальной собственности Александр Ахмеров.

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Кроме того, в Одессе наличие инфекции подтвердили у исполняющего обязанности вице-мэра – Дмитрия Жемана. Еще двое замов городского головы, Павел Вугельман и Светлана Бедрега, с подозрениями на коронавирус ушли на самоизоляцию и ждут результатов тестов.

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Также напомним, не так давно в Одессе установили антирекорд по COVID-19, а в ночных клубах "забыли" про карантин.

Видео: Teza

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Одесса мэрия чиновники инфекция заболевшие COVID-19
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