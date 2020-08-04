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Коронавирус в одесской мэрии: появились новые подробности

4 августа, 15:42

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Вице-мэр сдал ПЦР-тест

В Одессе у заместителя городского головы Павла Вугельмана, которого недавно отправили на самоизоляцию, коронавирус не подтвердили.

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"Я контактировал с лицом, у которого этот диагноз был подтвержден, в связи с чем сейчас нахожусь на самоизоляции. Мой экспресс-тест дал отрицательный результат. ПЦР-тест, который сдавал на прошлой неделе – отрицательный, завтра утром сдаю повторный", – написал на своей странице в Facebook вице-мэр.

Отметим, Вугельман отвечает за международный блок отношений и регулярно общается с представителями иностранных стран, а последние к вопросу коронавируса относятся очень щепетильно, вплоть до закрытия диппредставительств.

В связи с этим информация о диагнозе Вугельмана вызвала объективное волнение у международных партнеров.

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Ранее мы сообщали, что чиновник одесской мэрии попал в больницу с коронавирусом – был госпитализирован исполняющий обязанности директора департамента коммунальной собственности Александр Ахмеров.

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Также напомним, в Одессе установили антирекорд по COVID-19, а в ночных клубах "забыли" про карантин.

Видео: Teza

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Одесса вице-мэр коронавирус городской совет вугельман самоизоляция
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