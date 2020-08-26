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Коронавирус в одесской мэрии: заболел еще один сотрудник

26 августа, 13:56

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Состояние здоровья чиновника удовлетворительное

В Одессе у заместителя городского головы Павла Вугельмана, которого в начале августа отправили на самоизоляцию, подтвердили COVID-19.

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"К сожалению, никто не застрахован от коронавируса и положительный тест на днях получил я. Сейчас нахожусь дома на самоизоляции, врачи оценивают состояние как удовлетворительное", – написал вице-мэр на своей странице в Facebook.

Отметим, за минувшие сутки в Одесской области лабораторно подтвердили 186 новых случаев коронавируса. Среди заболевших 15 детей и 16 медработников.

Всего с начала эпидемии заболело 6352 жителя Одесской области, в том числе 522 ребенка и 590 медработников. 91 скончался, в том числе двое за сутки. 1689 человек выздоровели.

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Ранее мы сообщали, что чиновник одесской мэрии попал в больницу с коронавирусом – был госпитализирован исполняющий обязанности директора департамента коммунальной собственности Александр Ахмеров.

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Также напомним, коронавирус пробрался в Белгород-Днестровский горсовет. Состояние инфицированных оценивается как средней тяжести.

Тем временем, в ночных клубах Одессы совсем "забыли" про карантин, смотрите видео:

Видео: Teza

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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