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Коронавирус в Подольске: инфицированных уже больше, чем в Одессе

25 апреля, 17:13

Татьяна Очеретяна

Всего в Подольске 56 зараженных

В Одесской области в городе Подольске, который закрыли из-за стремительного распространения COVID-19, количество инфицированных превысило число заболевших в Одессе. Об этом сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

По состоянию на 25 апреля, число подтвержденных случаев заражения в Подольске увеличилось на 10 человек и превысило количество заболевших в Одессе, где численность населения больше в 25 раз. В Подольске проживают – порядка 40 тыс. человек, в Одессе – 1 млн.

"Тревожный сигнал из Подольска. По состоянию на 9:30, в городе зафиксирована крупнейшая в регионе вспышка – 56 человек. Из них 35 госпитализировано, среди заболевших – 10 медработников", - сообщил глава ОГА.

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Отмечается, что Одессе обнаружили 52 больных, 30 из них госпитализированы, в Беляевском районе – 26, из которых 20 госпитализированы.

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Всего в Одесском регионе, по состоянию на утро 25 апреля, лабораторно подтверждено 183 случая заражения COVID-19.

Напомним, ранее в одесской мэрии рассказали подробности о мужчине с коронавирусом, умершем в Одессе. У него были тяжелые сопутствующие заболевания: сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца и сердечная недостаточность.

Также мы писали, что в городе Подольск в Одесской области похоронили умершего от коронавирусной инфекции COVID-19 семейного врача Виктора Галиченко.

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Одесса одесская область заражение коронавирус

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