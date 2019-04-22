Кошелек-2018: что за год нажили рулевые Одессы

Жены чиновников обзавелись квартирами, а у мэра подрос доход

Анатолий Урбанский, председатель облсовета

Кошелек: 437 045 грн (–146 112 грн)

1 квартира (266,1 кв. м),

1 нежилое помещение (915,3 кв. м в совместной собственности)

1 гараж (24,1 кв. м)

2 автомобиля (Hyundai IX35 2013 года и Range Rover Autobiography 2014 года)

5 наручных часов (Girard-Perregaux, Jaeger-LeCoultre, Patek Philippe, Rolex, Breguet), 7 картин, криптовалюта биткоин 4256,3278 единиц, криптовалюта биткоин-кеш 4256,3278 единиц

Наличные: 20,5 млн грн (–2,75 млн грн)

В банке: 2936 грн (–867 грн)

Приобретения членов семьи: у супруги — квартира (53,2 кв. м), браслет из розового золота Cartier, автомобиль Bentley Bentayga 2016 года выпуска.

По сравнению с 2017-м, в минувшем году доход Урбанского уменьшился, а единственным его источником стала зарплата. В целом список его собственности значительных изменений не претерпел, разве что вместо нежилого помещения в Одессе площадью 841,5 квадратных метров у него теперь значится объект на 915 "квадратов", приобретенный в совместную собственность за 2,4 млн грн в октябре 2018-го. В разы больше "обновок" у супруги, Елены Урбанской. Квартира 53,2 "квадрата" в Южной Пальмире, которую в 2017-м она декларировала как объект незавершенного строительства, судя по всему, уже достроена, ведь перекочевала в раздел объектов недвижимости. Шкатулка ее аксессуаров пополнилась браслетом Cartier за 202,8 тыс. грн, а автопарк — элитным кроссовером за 2,6 млн грн. Напомним, Елена Урбанская также является обладательницей четырех брендовых шуб и сумки из страусиной кожи.

Геннадий Труханов, мэр Одессы

Судя по ежегодным декларациям, доходы Труханова постепенно растут. В 2018-м зарплата рулевого города выросла на 57,7 тыс. грн по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, он получил в подарок от старшей дочери Екатерины 85 тыс. грн. Она же, по данным декларации-2018, предоставила отцу право бесплатно пользоваться внедорожником, который взяла в аренду. Именно этот автомобиль и задекларировал мэр. Дом Труханов делит с матерью (29% и 71% соответственно), а вот квартира полностью принадлежит ему. Его мать значится собственницей двух земельных участков в Одесской и Винницкой областях, а также небольшого дома в последней.

Список предметов роскоши у семьи не изменился, а вот в разделе ценных бумаг мы заметили пополнение: мать мэра обзавелась облигациями номинальной стоимостью в 27 433,93 грн. При этом общий доход матери составил 29 474 грн, основные источники которого пенсия (20 431 грн) и рента: сдавая свой участок земли в Винницкой области фермерскому хозяйству, она заработала 8780 грн.

Кошелек: 249 185 грн (+142 789 грн)

1 жилой дом (252,4 кв. м в совместной собственности),

1 квартира (131,8 кв. м)

1 автомобиль (Range Rover 2012 года с пометкой "другое право пользования")

5 наручных часов (Rolex, Ulysse Nardin, Patek Philippe, Breguet и A. Lange & Sohne)

Наличные: 50 000 грн, $36 100 (–$46 900)

В банке: 441 000 грн (+99 657 грн), $2 526

Приобретения членов семьи: у матери — 40 облигаций внутреннего государственного займа Украины.

Дмитрий Головин, начальник облполиции

Если в 2017 году доходы главного копа области выросли почти вдвое, то в 2018-м его кошелек заметно прохудился. Не обзавелся он и собственным авто: в декларации, как и прежде, значится лишь джип Kia Sportage 2015 года выпуска, который принадлежит супруге. Право собственности на задекларированную квартиру в Одессе (69,5 "квадратов") Головин делит с женой и двумя из троих сыновей, а жилье в Симферополе (93 "квадрата") — лишь с женой.

Анастасия Головина занимается предпринимательской деятельностью и зарабатывает в два раза больше супруга. Кроме того, в 2018-м она получила 193 тыс. грн за отчуждение недвижимого имущества (по нашим предположениям, она могла продать квартиру в Луганске на 31,7 "квадрата", которая есть в декларации 2017 года, но уже не значится в 2018-м). Зато в марте минувшего года она обзавелась новой квартирой в Одессе за 982,4 тыс. грн, а в июле вместе с двумя сыновьями получила право бесплатно пользоваться апартаментами в курортном поселке. Владельцем этих "приморских "квадратов" является мужчина, однофамилица или родственница которого сдает семье в аренду дом в Одессе.

Кошелек: 434 614 грн (–235 831 грн)

2 квартиры (69,5 кв. м и 93 кв. м в общей собственности),

1 дом (176 кв. м, аренда)

Наличные: $8 000, 295 000 грн

В банке: 55 745 грн

Приобретения членов семьи: у супруги — квартира (65,2 кв. м), апартаменты в Грибовке (85,2 кв. м) с правом бесплатного пользования, банковский счет на 24 665 грн.

Олег Жученко, прокурор области

Не наблюдается рост доходов и у прокурора области. Его благосостояние уменьшилось почти на ту же сумму, что он и заработал. Что неудивительно, ведь среди источников его доходов в 2018-м — лишь зарплата и выплата от профсоюза, а он при этом сумел преподнести супруге подарок. Авто, как и квартира на 97,1 "квадрата", принадлежит жене. Жилье на 160 квадратных метров семья арендует. Служебной квартирой, если верить декларации, Жученко уже не пользуются.

По декларации 2017-го у жены прокурора не было собственных наличных сбережений: почти все денежные активы она делила с супругом пополам. Теперь же у нее появилась своя кругленькая сумма наличных и два счета (правда, 50% прав на последние все равно принадлежат мужу). Свои сбережения прокурор также делит с супругой.

Кошелек: 733 030 грн (-725 712 грн)

1 земельный участок (800 кв. м), 2 квартиры (97,1 кв. м

и 160 кв. м)

1 авто (бесплатно пользуется BMW 520 2010 года выпуска)

Наличные: $11 000, 419 500 грн (+96 976 грн)

В банке: $251 (–$1600), €10, 2002 грн (все в совместной собственности с женой)

Приобретения членов семьи: у супруги — квартира (97,1 кв. м), 1,2 млн грн в подарок от мужа, свои наличные сбережения в размере 1,28 млн грн и два гривневых банковских счета на общую сумму 21 467 грн.

Напомним, украинцам разрешили автоматическое заполнение е-деклараций о доходах. Если информация отобразилась неправильно, ее можно изменить в ручном режиме.

Ранее стало известно, сколько доходов украинцы показали налоговой в 2018 году. Оказалось, что граждане страны задекларировали больше, чем годом ранее.

Традиционно кампания по декларированию доходов в Украине стартует с начала года и длится до 1 мая с различными сроками, в зависимости от категории плательщика. Плательщиков подоходного налога (официальное название — налога с доходов физлиц. НДФЛ), подающих годовые декларации, можно разбить условно на два вида: тех, кто обязан подавать годовую декларацию и тех, кто имеет право на такую подачу, но делать этого не обязан.

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