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Красные шары против черных: на Куликовом поле в Одессе произошла стычка активистов

2 мая, 17:44

Полиции удалось развести конфликтующие стороны

В Одессе на Куликовом поле сегодня произошла стычка между проукраинскими активистами и одесситам, которые пришли почтить память жертв, погибших 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов.

Как сообщает Пушкинская, около 16:00 скорбящие собирались проводить траурные мероприятия с традиционными запуском черных шаров, которые символизируют души умерших. К этому времени на поле пришли проукраинские активисты с красными шарами. Это разозлило "куликовцев", они пытались проткнуть шарики активистов и вступили с ними в перепалку.

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На Куликовом поле сейчас собралось около 500 человек. Периодически между активистами и "куликовцами" вспыхивают конфликты, которые выражаются во взаимных оскорблениях.

Как сообщалось, сегодня в Одессе полиция задержала девушку, пришедшую на акцию памяти жертв беспорядков 2 мая 2014 г. в футболке с запрещенной символикой.

Также мы сообщали, что полиция усилила меры безопасности в местах проведения акций к пятилетию одесской трагедии. 

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Тег Одесса, акция, стычка, куликово поле, 2 мая

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