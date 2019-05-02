Красные шары против черных: на Куликовом поле в Одессе произошла стычка активистов

Полиции удалось развести конфликтующие стороны











В Одессе на Куликовом поле сегодня произошла стычка между проукраинскими активистами и одесситам, которые пришли почтить память жертв, погибших 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов.

Как сообщает Пушкинская, около 16:00 скорбящие собирались проводить траурные мероприятия с традиционными запуском черных шаров, которые символизируют души умерших. К этому времени на поле пришли проукраинские активисты с красными шарами. Это разозлило "куликовцев", они пытались проткнуть шарики активистов и вступили с ними в перепалку.

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Развести стороны удались только полиции. Матерям погибших в Доме профсоюзов создали коридор.

На Куликовом поле сейчас собралось около 500 человек. Периодически между активистами и "куликовцами" вспыхивают конфликты, которые выражаются во взаимных оскорблениях.

Как сообщалось, сегодня в Одессе полиция задержала девушку, пришедшую на акцию памяти жертв беспорядков 2 мая 2014 г. в футболке с запрещенной символикой.

Также мы сообщали, что полиция усилила меры безопасности в местах проведения акций к пятилетию одесской трагедии.

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