Круизный сезон открыт: в Вилково зашел первый пассажирский теплоход
Теплоход "Виктория" под флагом Мальты привез 140 туристов из Австрии
Первое в новом сезоне пассажирское судно зашло вчера в морской порт Усть-Дунайск, что в придунайском городе Вилково. Об этом сообщили в Администрации морских портов Украины.
Вчера, 1 апреля, теплоход "Виктория" под флагом Мальты привез 140 туристов из Австрии.
Всего в 2019-м году в Усть-Дунайском порту ожидают 40 судозаходов.
В АМПУ отмечают, что количество пассажирских судов, которые принимает этот порт, растет уже третий год подряд. В прошлом году Вилково посетило свыше 5 тысяч круизных пассажиров.
Тем временем в Одессе на фрегатах двух стран НАТО – канадском "Торонто" и испанском "Санта Мария" – побывали десятки людей, в то время как часть одесситов и гостей города участвовали в параде "Юморины".
Напомним, ранее в Одесский морской торговый порт прибыл корабль военно-морского флота Франции – тральщик Capricorne. Перед этим в Одессу прибыл американский ракетный эсминец DDG75 Donald Cook.
А в декабре 2018 года в порт Одессы прибыл разведывательный корабль Военно-морских сил Великобритании HMS Echo. Он стал первым представителем НАТО, который зашел в Украину после нападения россиян в Керченском проливе.
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