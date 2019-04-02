Круизный сезон открыт: в Вилково зашел первый пассажирский теплоход

Теплоход "Виктория" под флагом Мальты привез 140 туристов из Австрии

Круизный сезон открыт: в Вилково зашел первый пассажирский теплоход 2019-04-02T14:51:00+03:00 Одесса Теплоход «Виктория» под флагом Мальты привез 140 туристов из Австрии











Первое в новом сезоне пассажирское судно зашло вчера в морской порт Усть-Дунайск, что в придунайском городе Вилково. Об этом сообщили в Администрации морских портов Украины.

Вчера, 1 апреля, теплоход "Виктория" под флагом Мальты привез 140 туристов из Австрии.

Всего в 2019-м году в Усть-Дунайском порту ожидают 40 судозаходов.

В АМПУ отмечают, что количество пассажирских судов, которые принимает этот порт, растет уже третий год подряд. В прошлом году Вилково посетило свыше 5 тысяч круизных пассажиров.

Тем временем в Одессе на фрегатах двух стран НАТО – канадском "Торонто" и испанском "Санта Мария" – побывали десятки людей, в то время как часть одесситов и гостей города участвовали в параде "Юморины".

Напомним, ранее в Одесский морской торговый порт прибыл корабль военно-морского флота Франции – тральщик Capricorne. Перед этим в Одессу прибыл американский ракетный эсминец DDG75 Donald Cook.

А в декабре 2018 года в порт Одессы прибыл разведывательный корабль Военно-морских сил Великобритании HMS Echo. Он стал первым представителем НАТО, который зашел в Украину после нападения россиян в Керченском проливе.

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