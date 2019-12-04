Крупный пожар в центре Одессы: в сети сообщают о первой жертве

В помещении до сих пор находятся люди

В центре Одессы пылает шестиэтажное здание, в котором находится институт морской биологии. В одном из местных каналов в Telegram cсообщают, что есть первые жертвы пожара.

"По информации подписчиков, в помещении до сих пор люди, пострадавших уже более 10 человек, есть информации о смерти одного из них, но пока неподтвержденная", – говорится в сообщении.

Официально в пресс-службе горсовета на данный момент подтверждают госпитализацию двух пострадавших в результате пожара.

А тем временем, несмотря на усилия спасателей, огонь распространяется и уже перекинулся на угловую башню.

Напомним, в Одессе вспыхнул пожар в шестиэтажном здании на углу Пушкинской и Троицкой улице, известном как доходный дом Асвадурова. Сейчас там размещается ряд фирм и учреждений, в том числе институт морской биологии, одесский филиал института археологии НАН Украины и колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

По словам очевидцев, спасаясь от пламени, некоторые учащиеся прыгали на припаркованные машины с пятого этажа. Как сообщает "Думская", пламя охватило кабинеты института морской биологии. Сотрудники говорят, что внутри могут оставаться их коллеги.

Напомним, недавно в Киеве горел детский сад. В результате инцидента погиб мужчина.

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