Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,94
26,5

Крупный пожар в одесском колледже: число пострадавших возросло

4 декабря, 13:48

Пламя уже охватило 3000 квадратных метров здания

Фото: pushkinska.net

Фото: pushkinska.net

Число пострадавших в результате масштабного пожара в здании колледжа в центре Одессы возросло до 19 человек. Среди них была преподаватель колледжа – женщина погибла.

Как сообщает "Думская", среди пострадавших – есть семеро несовершеннолетних. В ГСЧС же рассказали, что травмы получили и пятеро спасателей.

Спасенных студентов и преподавателей разместили в здании банка, которое находится с другой стороны Пушкинской. А тем временем площадь пожара уже превысила 3000 квадратных метров. У спасателей заканчивается топливо в машинах, и его подвозят в канистрах.

Напомним, в Одессе вспыхнул пожар в шестиэтажном здании на углу Пушкинской и Троицкой улиц, известном как доходный дом Асвадурова. Сейчас там размещается ряд фирм и учреждений, в том числе Институт морской биологии, одесский филиал Института археологии НАН Украины и колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Отметим, что охваченное огнем здание находится на углу Пушкинской и Троицкой улиц. В Одессе оно известно как доходный дом Асвадурова – это архитектурная памятка. Ее построили еще в 1914 году по проекту архитекторов Чернигова и Гольденберга. Сейчас в шестиэтажном доме находятся институт морской биологии, одесский филиал института археологии НАН Украины и колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Мы уже сообщали, что спасатели пытаются потушить пожар, но пламя все уже перекинулось с левой части здания на правую.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Одесса спасатели погибла пострадавшие колледж пожары преподаватель

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Съемка порно в кабинете гинеколога в Одессе: появились подробности
Съемка порно в кабинете гинеколога в Одессе: появились подробностиОдесса
В Одессе самолет совершил аварийную посадку
В Одессе самолет совершил аварийную посадкуОдесса
Крупный пожар в центре Одессы: в сети сообщают о первой жертве
Крупный пожар в центре Одессы: в сети сообщают о первой жертвеОдесса
Секс-скандал в Одессе: тайное видео с голыми пациентками онкодиспансера год публиковали на порносайте
Секс-скандал в Одессе: тайное видео с голыми пациентками онкодиспансера год публиковали на порносайтеУкраина
Украину засыплет снегом, но ненадолго: синоптик рассказала, когда снова потеплеет
Украину засыплет снегом, но ненадолго: синоптик рассказала, когда снова потеплеетУкраина
На выезде из Одессы столкнулись 11 автомобилей: есть пострадавшие
На выезде из Одессы столкнулись 11 автомобилей: есть пострадавшиеОдесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...