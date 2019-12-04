Крупный пожар в одесском колледже: число пострадавших возросло

Фото: pushkinska.net

Число пострадавших в результате масштабного пожара в здании колледжа в центре Одессы возросло до 19 человек. Среди них была преподаватель колледжа – женщина погибла.

Как сообщает "Думская", среди пострадавших – есть семеро несовершеннолетних. В ГСЧС же рассказали, что травмы получили и пятеро спасателей.

Спасенных студентов и преподавателей разместили в здании банка, которое находится с другой стороны Пушкинской. А тем временем площадь пожара уже превысила 3000 квадратных метров. У спасателей заканчивается топливо в машинах, и его подвозят в канистрах.

Напомним, в Одессе вспыхнул пожар в шестиэтажном здании на углу Пушкинской и Троицкой улиц, известном как доходный дом Асвадурова. Сейчас там размещается ряд фирм и учреждений, в том числе Институт морской биологии, одесский филиал Института археологии НАН Украины и колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Отметим, что охваченное огнем здание находится на углу Пушкинской и Троицкой улиц. В Одессе оно известно как доходный дом Асвадурова – это архитектурная памятка. Ее построили еще в 1914 году по проекту архитекторов Чернигова и Гольденберга. Сейчас в шестиэтажном доме находятся институт морской биологии, одесский филиал института археологии НАН Украины и колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Мы уже сообщали, что спасатели пытаются потушить пожар, но пламя все уже перекинулось с левой части здания на правую.

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