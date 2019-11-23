Крушение танкера возле Одессы: зафиксирован разлив нефтепродуктов (фото, видео)

На месте аварии установлено превышение по содержанию в воде нефтепродуктов в 53 раза

Видео: facebook.com/DronariumUkraine

Содержание нефтепродуктов у побережья Одессы в районе, где сел на мель, а затем завалился на борт танкер Delfi, превышает допустимую норму в 53 раза.

Об этом сообщил и. о. главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов.

Реклама

"На месте аварии установлено превышение по содержанию в воде нефтепродуктов в 53 раза. Проводится постоянный мониторинг места загрязнения, государственные инспекторы находятся на месте происшествия", — написал он на странице в Facebook. Фирсов добавил, что на поверхности воды появились маслянистые пятна, в связи с чем специалисты повторно обследуют место аварии.

В тренде Жесткая посадка самолета в Одессе: известны причины

По данным Государственной пограничной службы Украины, экипаж потерпевшего крушения танкера эвакуирован, но "ситуация с судном остается актуальной", так как есть угроза экологической катастрофы.

Танкер Delfi, шедший под флагом Молдавии вблизи Одессы сел на мель во время сильного шторма.

Напомним, ранее мы сообщали, что сильным ветром судно сорвало с якоря в порту "Южный"и начало сносить к одесскому берегу – танкер сел на мель напротив пляжа на Ланжероне.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Одессе мощный ветер повалил деревья и повредил электросети. На борьбу с последствиями непогоды на рассвете 22 ноября вышли 120 коммунальщиков: работали автовышки и трактора, которые прежде всего освобождали проезжие части дорог.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама