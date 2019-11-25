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Крушение в Черном море: недалеко от берегов Украины утонули 14 тысяч овец

25 ноября, 14:25

Членов экипажа, 22 граждан Сирии, удалось спасти

В Черном море у берегов Румынии, недалеко от территориальных вод Украины, потерпело крушение грузовое судно Queen Hind, которое шло под флагом островного государства Палау.

На корабле перевозили более 14 тысяч овец, а экипаж состоял из 22 граждан Сирии, сообщает ВВС.

Румынским службам удалось спасти людей и небольшое количество животных. Сообщается, что инцидент произошел вскоре после того, как корабль покинул румынский порт Мидия.

Один из спасенных членов экипажа доставлен в больницу с переохлаждением.

Причины инцидента пока неизвестны.

Напомним, ранее в порту "Южный" рядом с Одессой сильным ветром сорвало с якоря танкер "Делфи" под флагом Румынии. Судно начало сносить к берегу – танкер сел на мель напротив пляжа на Ланжероне.

Уровень загрязнения моря возле Одессы после крушения танкера "Делфи" превышал допустимые концентрации почти в 160 раз. При этом из-за штормовой погоды остановить утечку нефтепродуктов спасатели не могли.

Видео: facebook.com/DronariumUkraine

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Источник: Думская

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