Крушил все вокруг и угрожал мечом: агрессивный мужчина напугал жителей одесской высотки

В Одессе патрульные задержали агрессивного мужчину, который ночью, 26 января, напугал жителей одной из многоэтажек на улице Левитана.

Реклама

Как рассказали в пресс-службе ведомства, мужчина, вооружившись "катаной" и "заточкой", крушил все, что видел на нескольких этажах. Жители закрылись в квартирах и не выходили из них.

Прибыв на место вызова, патрульные обнаружили на 11 этаже дома агрессивного мужчину с мечом и ножом в руках. Нарушитель имел признаки наркотического опьянения и вел себя крайне агрессивно.

Реклама

На многочисленные требования бросить оружие и успокоиться, он не реагировал, поэтому инспекторам пришлось применить физическую силу и наручники, чтобы задержать гражданина.

В тренде Стало известно, кто побеждает на выборах мэра в Конотопе

Для проведения необходимых процессуальных действий на место вызвали следственно-оперативную группу.

Ранее мы сообщали, что в центре Одессы агрессивный мужчина угрожал прохожим ножом. Пострадавших в результате действий злоумышленника, к счастью, нет.

Реклама

Также напомним, в Харьковской области мужчина угрожал врачу мечом. 59-летнего ранее судимого местного жителя задержали.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама