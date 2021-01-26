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Крушил все вокруг и угрожал мечом: агрессивный мужчина напугал жителей одесской высотки

26 января, 12:51

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Чтобы задержать дебошира, копы применили физическую силу

В Одессе патрульные задержали агрессивного мужчину, который ночью, 26 января, напугал жителей одной из многоэтажек на улице Левитана.

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Как рассказали в пресс-службе ведомства, мужчина, вооружившись "катаной" и "заточкой", крушил все, что видел на нескольких этажах. Жители закрылись в квартирах и не выходили из них.

Прибыв на место вызова, патрульные обнаружили на 11 этаже дома агрессивного мужчину с мечом и ножом в руках. Нарушитель имел признаки наркотического опьянения и вел себя крайне агрессивно.

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На многочисленные требования бросить оружие и успокоиться, он не реагировал, поэтому инспекторам пришлось применить физическую силу и наручники, чтобы задержать гражданина.

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Для проведения необходимых процессуальных действий на место вызвали следственно-оперативную группу.

Ранее мы сообщали, что в центре Одессы агрессивный мужчина угрожал прохожим ножом. Пострадавших в результате действий злоумышленника, к счастью, нет.

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Также напомним, в Харьковской области мужчина угрожал врачу мечом. 59-летнего ранее судимого местного жителя задержали.

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Одесса нож многоэтажка меч дебошир патрульные
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