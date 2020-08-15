Квест для пациентов с COVID-19: одесский волонтер рассказала о трудностях госпитализации

Супругам из пригорода Одессы пришлось добиваться, чтобы их положили в больницу

В Одессе, на фоне новых антирекордов по числу заболевших, людям приходится одолевать немало препятствий, чтобы оказаться на больничной койке даже при очевидных симптомах серьезной болезни.

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Об этом в своем Facebook рассказала одесский волонтер Катерина Ножевникова и навела конкретный пример.

Она сообщила, что к ней обратилась женщина, которая пожаловалась, что ее мужа несколько дней назад с кашлем, высокой температурой, хрипами и сатурацией 90 (уровень усвоения кислорода в легких – Ред.) и после нескольких неудачных попыток госпитализировать с диагнозом "внебольничная пневмония" в городские больницы (человек прописан в Фонтанке) его госпитализируют в районную больницу.

"Выписывают с отрицательным ПЦР (важно) и диагнозом "бронхит". Вечером ему становится хуже. Утром вызывают скорую, сатурация 80. Несутся на КТ (компьютерную томографию – Ред.) – двусторонняя полисегментарная пневмония по типу матового стекла. Врач со скорой звонит в инфекционку — без положительного теста принять не могут", - рассказала волонтер.

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После этого супруги и их врачи сделали еще несколько звонков в местные больницы – в одних их отказались принять из-за того, что они живут не в Одессе, а в других – из-за отрицательного ПЦР-теста и отсутствия коек.

"Друг семьи пациента все время на телефоне со мной. Сатурация падает. В районную не хотят ехать, потому что "там уже нас полечили до воспаления"", — добавила волонтер.

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Ножевникова подчеркнула, что в районной больнице пациента также отказались принять, поскольку результаты КТ – "ковидного" типа.

В итоге, пациента и его жену все же госпитализировали в больницу Водников, но лишь после того, как экспресс-тесты показали коронавирус у обоих супругов.

"Звонки в Национальную службу здоровья, в департамент, врачам. Все пытаются всеми силами помочь. И помогают. Вот только не работает система, хоть ты тресни. И завтра, когда больных станет еще больше, на что рассчитывать уже простым людям, я не знаю", — резюмировала Ножевникова.

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Напомним, всего в Украине коронавирус обнаружили у 89 719 человек. Инфекция уже унесла жизни 2044 наших граждан (33 за последние сутки). Выздороветь удалось 47 430 инфицированным (633 за последние сутки).

Кроме того, в Энергодаре Запорожской области закрыли на карантин детский садик №16. Накануне у мужа одной из воспитательниц обнаружили коронавирус.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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