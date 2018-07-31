Лайфхаки: как быстрее получить загранпаспорт в Одессе

Центру админуслуг не хватает оборудования и кадров, а очередь расписана на три месяца

Чиновники Одессы рапортуют о спаде ажиотажа на получение загранпаспортов, однако очереди на подачу документов до сих пор растягиваются на месяцы. "Сегодня" выяснила, в чем причина задержек и как одесситы оформляют документы.

С начала года Центр предоставления админуслуг оказал более 20 000 услуг, касающихся паспортных документов. Большинство горожан обращались в центр, чтобы вклеить фото по достижению определенного возраста.

А вот паспортов для поездок за границу выдали почти вдвое больше, чем новых ID-карт (7058 и 3953 документа соответственно). В ЦПАУ увеличилось количество сотрудников и снизилась текучка кадров, но со спросом здесь справляются с трудом. Сейчас занять очередь, чтобы подать необходимые документы, можно лишь на ноябрь, сообщили нам в колл-центре.

"Это связано с тем, что для оформления биометрических паспортов нужно специальное оборудование, — пояснила нам глава департамента предоставления административных услуг Одесского горсовета Елена Абрамова. — К тому же сейчас подали заявку на увеличение штата сотрудников, параллельно проводим стажировку-обучение людей".

Ажиотаж, связанный с получением документов для выезда за границу, постепенно утихает, говорят в облуправлении Государственной миграционной службы, но спрос еще высок. Занять очередь онлайн можно для подачи документов в подразделения ГМС, расположенные на ул. Преображенской, в районных отделах Одессы и Черноморском горотделении. Остальные пока принимают в порядке живой очереди.

"По плану до конца года электронная очередь уже должна быть везде", — заверили нас в облуправлении миграционной службы.

Подать документы можно и в центрах ГП "Документ" на ул. Екатерининской и пл. Веры Холодной, но и тут бывают проблемы с очередью.

"Увы, участились случаи, когда спекулянты регистрируются в очереди онлайн, а потом продают места, потому гражданам, которые действительно нуждаются в оформлении загранпаспорта, не хватает времени", — сетуют на предприятии, акцентируя внимание на том, что при подаче документов необходимо иметь при себе телефон с номером, на который человек регистрировался в электронной очереди.

Тем временем одесситы делятся лайфхаками, которые увеличивают шансы на скорое получение документа, предлагая ездить в малонаселенные районы области и проверять везение.

"На сайт миграционной службы нужно заходить ровно в полночь, когда открывается следующий день регистрации. И тут главное успеть выбрать хоть какое-то время, сайт очень висит, но если повезет, можно уже через две недели подать документы", — поделилась секретом одесситка Дарья Мицова.

Напомним, за год безвиза украинцы оформили 5 млн биометрических паспортов.

На сегодняшний день украинцы могут посещать без виз 85 стран мира, однако Украина ведет переговоры о безвизе с 61 страной "белого шенгена". Указанная зона – это страны, имеющие безвизовый режим с Евросоюзом. Помимо Украины, в этот список входит еще 61 страна. Сейчас украинское правительство собирается получить право безвизового въезда для украинцев.

Также стало известно, что ЕС вводит новую систему безвизового режима. Об этом заявлял замглавы Управления консульского обслуживания Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Меняйло. Теперь граждане "безвизовых стран" для поездки в ЕС будут обязаны проходить платную "авторизацию" – передавать в ЕС свои данные.