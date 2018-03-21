Ледяной дождь, поиск бомбы и драка: в одесском аэропорту пассажиры провели всю ночь в самолетах

Людей держали без еды и воды и не выпускали из самолета, на борту самолета в Турцию даже произошла стычка

Настоящий ад из-за погодных условий пережили пассажиры рейсов, которые должны были вылететь из Одессы вчера, 20 марта, днем. Сначала, примерно в 14:00, поступило анонимное сообщение о заминировании аэропорта.

Пассажирам рейса на Минск авиакомпании "Белавиа" повезло – в момент звонка они уже садились в самолет, поэтому улетели всего с часовым опозданием. Рейсы на Варшаву, Дубай и Анкару были задержаны.

Проверка территории терминалов заняла несколько часов и закончилась в 18:00. Но вылет все равно не состоялся: у экипажей самолетов завершилось время работы, и они отправились отдыхать, поскольку таковы требования авиационной безопасности.

Ледяной дождь тоже внес коррективы. Из-за невозможности размещения в гостиницах пассажиров некоторых рейсов посадили в самолеты. Путешественники, летевшие в Анкару авиакомпанией Pegasus, провели в салоне всю ночь с 20 вечера до утра. Вылет состоялся сегодня в 5:20.

По словам пассажиров, на борту даже произошла драка. Людей держали без еды и воды и не выпускали из самолета. Многие были возмущены, так как пропустили стыковые рейсы в Турции и опоздали на деловые встречи.

Рейсы на Варшаву и в Дубай, которые были запланированы вчера днем, отправятся только сейчас.

Ранее сообщалось, что в Одесском аэропорту ищут бомбу, людей эвакуировали.

Также напомним, что из-за непогоды в Одессе запретили въезд в город грузовиков.

Кроме того, из-за непогоды закрыли судовый ход "Дунай – Черное море" и отменили рейсы на Одесском автовокзале.