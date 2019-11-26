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Легковушку руководителя Одесской таможни сожгли: появились фото и видео

26 ноября, 11:43

Skoda Octavia Игоря Резника подожгли на закрытой стоянке  

Фото: Максим Нефедов, Facebook

Фото: Максим Нефедов, Facebook

В Одессе ночью неизвестные подожгли автомобиль исполняющего обязанности руководителя Одесской таможни Игоря Резника. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов.

Инцидент произошел ночью 26 ноября на закрытой стоянке. На видео видно, что кто-то перебрался через забор, бросил бутылку и убежал.

Фото: Максим Нефьодов, Facebook

"Кому это выгодно? Куча вариантов – от контрабандистов в США и некоторых отдельных сотрудников таможни, которых мы обидели борьбой со схемами. Например, только вчера в Одессе задержали контейнер с техникой Apple и Sony на 300 тыс. долларов и составили протоколы на 5,7 млн грн по 4-м новым авто BMW", – прокомментировал поджог Нефьодов.

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Ранее мы сообщали, что в Одесской области сожгли автомобиль заместителя начальника отдела таможенного оформления №1 таможенного поста "Черноморский" Вячеслава Харченко. Огонь перешел и на припаркованный рядом служебный микроавтобус – передвижную таможенную лабораторию. В нем находился единственный рентгеновский сканер для досмотра грузов на Одесской таможне.

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Также мы сообщали, что в Киеве на улице Героев Днепра на остановке, где находится конечная станция отправления транспорта на Вышгород, группа неизвестных в балаклавах подожгла несколько маршруток, бросив в них взрывчатые вещества.

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