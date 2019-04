"Леруа Мерлен" открывает первый гипермаркет в Одессе

Товары для строительства, ремонта и обустройства жилья, мастер-классы по отделочным работам, мастерская и зоны для тестирования, а также обширная развлекательная программа. Чем же удивят одесситов на открытии первого в городе гипермаркета "Леруа Мерлен"?

Французский "Леруа Мерлен" – один из самых больших ритейлеров DIY-сегмента (англ. do it yourself – "сделай сам"). Сегодня европейский бренд предлагает широкий ассортимент – более 45 000 наименований товаров, которые будут доступны с 4 апреля в гипермаркете Одессы, а также в интернет-магазине сети.

"Мы запустили процесс активного развития сети в Украине, гипермаркет в Одессе станет уже пятым по счету, - рассказывает Седрик Броссе, генеральный директор "Леруа Мерлен Украина", – команда направила все силы на то, чтобы создать максимально качественное обслуживание клиентов. Наше основное преимущество – широкий ассортимент товаров по самым низким ценам в данном сегменте".

Ритейлер предлагает лояльные, даже по украинским меркам, цены, которые ниже рыночных в среднем на 5-10%. В значительной мере этому способствует то, что многие товары производятся под собственными торговыми марками. К тому же часто в сети доступны акции и скидки на сезонную продукцию.

Товары собственных торговых марок тщательно проверяются и тестируются в европейских лабораториях и большинство из них имеют повышенный срок гарантии. Среди них такие как: DEXTER, STERWINS, LUXENS, AXTON и многие другие.

















Торговая площадь одесского магазина занимает 8 645 кв. м. Она разделена на 14 отделов, каждый из которых посвящен одному конкретному строительному направлению: стройматериалы, инструменты, товары из дерева, кухни, электротовары, напольные покрытия, товары для ванной комнаты, водоснабжение, изделия из метала, краски, товары для декора, освещение и обустройство дома. Под открытым небом, на территории в 600 кв. м, разместится павильон с товарами и услугами для дачи и сада. Для качественного и быстрого обслуживания в гипермаркете доступны 14 касс.

Протестировать и опробовать покупку посетители смогут в специальной рабочей зоне прямо в магазине, так называемой мастерской. Там же можно воспользоваться представленными инструментами для обработки приобретенных в гипермаркете материалов.

Kаждую неделю "Леруа Мерлен Одесса" планирует проводить для своих посетителей обучающие мастер-классы. Посетители узнают как правильно класть ламинат, работать с инструментами, собирать мебель, декорировать интерьер и многое другое.

Уникальным предложением гипермаркета станет услуга по созданию индивидуального проекта дизайна кухни. Либо же потребитель сможет приобрести полностью готовую кухню формата "ONEBOX".

"Заботясь о наших клиентах, мы разработали удобную и выгодную программу лояльности для постоянных посетителей: за каждую покупку с использованием карты наши участники получают бонусы в размере 3% от потраченной суммы, которые затем можно обменять на доставку, дополнительные 2 года гарантии на собственные торговые марки бренда или услуги установки и аренды техники, – рассказывает официальный представитель "Леруа Мерлен Украина", – кроме того, владельцы карты получают скидку 10% на все меню в кафе гипермаркета и могут вернуть товар в течение 365 дней без чека".

Специально для покупателей одесского магазина предоставляется услуга по доставке товара до 50 кг в радиусе 50 км. Тариф символический – 40 грн.

Торжественный фестиваль в честь открытия гипермаркета "Леруа Мерлен" в Одессе пройдет 6-7 апреля. В рамках мероприятия гостей праздника ожидает насыщенная программа:

- мастер-классы и демонстрации товаров от ведущих европейских производителей;

- угощение барбекю-блюдами;

- просмотр французской комедии La Loi de la jungle;

- исполнение французских песен современной кавер-группой Sous le Siel de Paris.

В воскресенье в 16:00 состоится лотерея. Главным призом будет новая кухня стоимостью 15 000 грн. А также будут разыграны другие призы: газонокосилки, электрические инструменты и т.д.

