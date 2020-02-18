Лежит в море и ржавеет: что будет с затонувшим танкером в Одессе летом

Фото: Думская

На одесском пляже "Дельфин", где потерпел крушение танкер Delfi, планируется создать спасательный пост. Там дежурные будут контролировать акваторию вокруг судна. Об этом рассказал директор департамента муниципальной безопасности Виктор Кузнецов во время совещания в мэрии, пишет УСИ.

Водолазы обследуют акваторию морского дна и определят запретную зону для отдыхающих. Для безопасности людей на пляже установят специальный спасательный пост с круглосуточным дежурством. На его содержание в месяц нужно 64 тысячи гривен (8 сотрудников, средняя зарплата каждого – 8 тысяч гривен). Также понадобится 35 тысяч на комплектацию и 30 – на закупку катера для патрулирования моря в районе танкера.

Такие меры приняли в связи с тем, что танкер не успеют убрать как минимум до середины августа. Собственника корабля обязали провести работы до 31 марта, однако в горсовете уверены, что этого не произойдет.

Реклама

Власти смогут объявлять тендерные процедуры лишь после 1 апреля, а весь процесс займет не менее 120 дней. То есть судно останется в акватории пляжа в разгар туристического сезона. В связи с этим мэрия вынуждена выставить охрану в районе пляжа.

"Для обеспечения охраны, и чтобы туристы не лезли на корабль, необходимо круглосуточное несение службы: два человека в сутки, это из расчета сутки через трое", – отметил Кузнецов.

В тренде Потери с обеих сторон: что известно о наступлении боевиков на Донбассе

Таким образом только на первый месяц работы поста из городской казны Одессы необходимо выделить около 130 тысяч гривен.

Напомним, ранее мы сообщали, что сильным ветром судно сорвало с якоря в порту "Южный" и начало сносить к одесскому берегу – танкер сел на мель напротив пляжа на Ланжероне.

Совладелец компании "Эко-Сервис", которую привлекли к ликвидации последствий кораблекрушения, рассказал о трех сценариях дальнейшей работы с танкером. По его словам, предварительно, судно получило несколько пробоин и уже набрало около полутора тысяч тонн воды. Если пробоины невелики и их удастся заделать, то из танкера удалят всю загрязненную воду. После этого "Делфи" должен всплыть и его можно будет оттащить на утилизацию. Если воду не удастся откачать, судно придется резать на месте.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама