ЛГБТ марш в Одессе: все подробности

В Одессе прошел ежегодный "Марш равенства": представители ЛГБТ-сообщества под охраной полиции и бойцов Нацгвардии прошли колонной по Приморскому бульвару. Несмотря на опасения организаторов, контракции и перенос мероприятия, марш прошел спокойно и без столкновений. "Сегодня" побывала на одесском прайде.

Жарким субботним утром около Воронцовского дворца собралось около 150 молодых людей. Некоторые держали в руках веера в цветах радуги, другие развернули 20-метровый флаг аналогичной расцветки, митингующие выстроились в колонну, отрепетировали речевки и двинулись по Приморскому бульвару в сторону мэрии. Темой парада в этом году были семейные ценности, что отразилось в речевках и транспарантах митингующих.

"Каждый человек имеет право на свою семью, несмотря ни на что. У каждого человека есть права, и мы боремся за то, чтобы и у нас тоже были права", — поделилась одесситка Ксения, уточнив, что цель марша — привлечь внимание к проблеме, напомнить о недопустимости дискриминации.

"Если сидеть дома и ничего не делать, ничего не изменится, а я хочу, чтобы наша страна становилась лучше. Если выйти и заявить, что нам нужно давать больше прав в обществе, чем есть сейчас, то, возможно, жить станет легче", — поделилась участница Евгения.

А вот зрителей у парада практически не было: правоохранители заранее оградили все подходы к Приморскому бульвару решетками и "живой стеной" нацгвардейцев. Из-за решеток молодые парни кричали "Украина едина", но штурмовать акцию не решались.

"Мы работали по скандинавской системе: когда шел марш, работала в основном полиция превентивной коммуникации, так называемая "полиция диалога". Если бы были какие-то радикальные действия относительно участников парада, выводились бы резервы Нацгвардии и отряда спецназначения", — рассказал начальник управления превентивной деятельности ГУ НП в Одесской области Иван Ищенко, добавив, что перед маршем успели задержать двух человек за мелкое хулиганство.

У памятника Дюку де Ришелье марш встретил другую показательную акцию: мужчины в вышиванках, камуфляже и рясах требовали равноправия.

"Мы выступаем за традиционные семьи, за то, чтобы не были одни "равнее других". Эти люди проходят без проблем по одной из центральных улиц Одессы. У нас такая же акция, но их пропустили, а нас — нет", — кричал в мегафон мужчина с подножия памятника.

Уже у памятника Пушкину колонна остановилась, некоторые активисты выступили с речами, после чего участники сели в автобусы и в сопровождении патрульных покинули Думскую площадь.

"Есть некоторые сложности с организацией. То, что в последний момент перенесли дату, многим поменяло планы, люди хотели приехать из других городов. Но в целом все хорошо, марш состоялся; в прошлом году, насколько помню, его блокировали", — считает организатор аналогичного мероприятия в Киеве Марина Герц.

Организаторы пояснили перенос даты безопасностью: "У нас были долгие консультации с полицией, с аппаратом губернатора, и в связи с тем, что в воскресенье праздник Спаса, в Одессе планируется большое количество приезжих, что усложнило бы проведение мероприятий, направленных на безопасность. Нам не поступали угрозы, но полиции было бы сложно сохранять порядок", — считает Анна Лионова, участница оргкомитета "Одесса прайд".

Как мы писали, перед началом марша двое мужчин, на которых была камуфляжная одежда, подошли к двоим парням, одетых в яркие вещи, провоцировали их, а затем одного из них ударили кулаком в голову, говорится в сообщении пресс-службы облуправления Национальной полиции в Одесской области в Facebook. Полиция задержала правонарушителей доставила их в Приморский отдел.

Напомним, в прошлом году в "Марше равенства" в Одессе приняло участие около 300 человек.

Ранее в Киеве прошел "Марш равенства" с участием представителей ЛГБТ-сообщества, однако на протест вышли и не согласные с этим мероприятием киевляне, который уже устроили стычки с правоохранителями,