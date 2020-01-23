"Лично тебя расстреляют": охранник одесского вуза набросился на журналистку

В Одессе охранник государственной академии строительства и архитектуры угрожал расправой журналистке, снимавшей сюжет о состоянии пожарной безопасности в этом вузе.

Как сообщает УСИ, инцидент произошел во время съемок проекта, в котором журналисты пытаются выяснить, насколько опасно учиться в Одессе.

При этом в девятиэтажном корпусе строительной академии удалось найти только два огнетушителя и ни одного пожарного рукава.

На вопрос журналиста, где искать пожарные рукава, которые должны находиться в пожарном кране, вахтер вызвала охрану. Прибывший "секьюрити" сначала пытался выгнать оператора и журналистку из корпуса, а после этого сорвал с репортера удостоверение и отказался его отдавать.

Вернуть документ удалось только после вызова полиции на место происшествия. Возвращая удостоверение, охранник заявил, что переписал и отдал руководству все данные журналистки и обещал, что "лично (ее – Ред.) расстреляют".

Кроме того, охранник хамил патрульным, которые приехали на вызов, утверждая, что снимать в вузе пресса может только после согласования с администрацией.

Напомним, что в Одессе за 2017-2019 годы произошел целый ряд серьезных пожаров с человеческими жертвами: в муниципальном детском лагере "Виктория", также в областной психиатрической больнице на улице Академика Воробьева, в отеле "Токио Стар", и в помещении Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. В этих пожарах погибли 32 человека.

Спустя неделю после страшного пожара в колледже силовики провели обыски о проверах пожарной безопасности, которые, как заявили в СБУ, пытались уничтожить в ГСЧС. Выяснилось, что последний раз пожарные инспекторы наведывались туда в июне 2014 года: они нашли массу нарушений, составили акт и забыли об учебном заведении, которое проигнорировало все замечания.

Напомним, ранее стало известно о новой подозреваемой по делу о пожаре в одесском колледже, где погибли 16 человек.

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