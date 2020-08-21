Лиман в Одесской области внезапно стал розовым: что произошло (фото)

Эксперт не рекомендует купаться в водоеме

В Одесской области Куяльницкий лиман стал розовым. Это произошло из-за цветения водорослей.

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Как сообщает "Суспільне", ссылаясь на начальника Одесской экологической инспекции Виталия Караулова, из-за высокой концентрации соли в лимане водоросли Dunaliella salina выделяют красный пигмент.

Эксперт заверил, что они безопасны для людей.

"Это водоросли, которые используют как в промышленных продуктах, так и в косметических. Купаться нельзя. Сейчас наши инспекторы отобрали образцы для лабораторных исследований, так мы сможем сказать, что там, возможно, какие-то превышение металлов", – прокомментировал Виталий Караулов.

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Результаты исследований должны получить уже сегодня, 21 августа.

Справка: Dunaliella salina – вид одноклеточных зеленых водорослей, распространенные преимущественно в соленых морях. Один из немногих организмов, способных выживать в засоленных условиях. Им это позволяет высокая концентрация β-каротина, которая защищает водоросли от интенсивного светового излучения, и высокая концентрация глицерина. Эти качества позволят выращивать водоросли в коммерческих целях.

Ранее мы сообщали, что Рада приняла законопроект, который предоставляет Куяльницкому лиману статус курорта государственного значения.

Кроме того, в Днестровском лимане вода обрела вкус вина. Причиной необычного цвета и вкуса оказалась авария.

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